Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın neden ayrılıyor? Rıdvan Dilmen’den üzen açıkladı

Beşiktaş altyapısında takıma girerek 15 sene forma giyen Sergen Yalçın daha sonra Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü yaptı. Kısa dönemli başka takımlara geçiş yapmış olsa da son olarak tekrar 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş ile 1,5 senelik sözleşme imzalamıştı. 2019 – 2020 sezonunda Beşiktaş takımını 62 puanla 3. Sıraya yerleştiren Sergen Yalçın, 2020 – 2021 sezonunda ise Beşiktaş’ı 84 puanla Süper Lig şampiyonu yapmıştır.

Rıdvan Dilmen’den üzen açıklama!

Beşiktaş’a gönül vermiş kişilerden biri olan Sergen Yalçın, 15 sene boyunca Beşiktaş’ta forma terlettikten sonra teknik direktörlüğe soyunmuştur. 2019 – 2020 sezonunda Beşiktaş onun yönetiminde ligi 62 puanla 3. olarak tamamlamıştır. 2020 - 2021 sezonunda Beşiktaş 84 puanla Süper Lig Şampiyonu olmuştur.

Son olarak 2020 yılı Ocak ayında Beşiktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın sözleşmesi sona eriyor. Başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulundu.

“Umarım yanılırım!” Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Rıdvan şunları söyledi;

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu!”