SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın neden ayrılıyor? Rıdvan Dilmen’den üzen açıkladı

Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın neden ayrılıyor? Rıdvan Dilmen’den üzen açıkladı

22.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın, 10 yaşında girdiği Beşiktaş altyapısından A takımına kadar yükselmiş, daha sonra ise Beşiktaş takımının teknik direktörlüğünü de üstlenmiştir. Sergen Yalçın en son 2020 yılında Beşiktaş takımı ile 1 buçuk sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş’a gönül veren ve 15 sene Beşiktaş için top koşturan Yalçın için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den üzen açıklama geldi.

Beşiktaş altyapısında takıma girerek 15 sene forma giyen Sergen Yalçın daha sonra Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü yaptı. Kısa dönemli başka takımlara geçiş yapmış olsa da son olarak tekrar 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş ile 1,5 senelik sözleşme imzalamıştı. 2019 – 2020 sezonunda Beşiktaş takımını 62 puanla 3. Sıraya yerleştiren Sergen Yalçın, 2020 – 2021 sezonunda ise Beşiktaş’ı 84 puanla Süper Lig şampiyonu yapmıştır.

Rıdvan Dilmen’den üzen açıklama!

Beşiktaş’a gönül vermiş kişilerden biri olan Sergen Yalçın, 15 sene boyunca Beşiktaş’ta forma terlettikten sonra teknik direktörlüğe soyunmuştur. 2019 – 2020 sezonunda Beşiktaş onun yönetiminde ligi 62 puanla 3. olarak tamamlamıştır. 2020 - 2021 sezonunda Beşiktaş 84 puanla Süper Lig Şampiyonu olmuştur.
Son olarak 2020 yılı Ocak ayında Beşiktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın sözleşmesi sona eriyor. Başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulundu.

“Umarım yanılırım!”

“Umarım yanılırım!”
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Rıdvan şunları söyledi;
"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu!”
“Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını, onu çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya getirmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum!”
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Şenol Güneş için olay iddia!

Şenol Güneş için olay iddia!

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.