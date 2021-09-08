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  4. Sex Education'ın 3. sezonundan yeni kareler paylaşıldı

Sex Education'ın 3. sezonundan yeni kareler paylaşıldı

08.09.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Sex Education’ın sekiz bölümden oluşan üçüncü sezonu, 17 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te!

Yeni bir yıldayız. Otis, sıradan ergen hayatına devam ederken; Eric ve Adam ilişkilerinde yeni bir döneme girerler.

SEX EDUCATION’IN ÜÇÜNCÜ SEZONUNDAN YENİ KARELER

Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır. Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale'i mükemmel bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar.
Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli mesaj ortalarda dolaşır.
Oyuncu kadrosunda Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar ve Jim Howick’in yer aldığı dizinin üçüncü sezonuna Bay Groff'un daha başarılı ve pek mütevazı olmayan ağabeyi Peter Groff'u canlandıran Jason Isaacs, ilk kez bir yapımda rol alan ve Moordale'de bir öğrenci olan Cal'a hayat veren, stüdyo sanatçısı ve söz yazarı Dua Saleh ve Elsie'nin üvey annesi Anna olarak izleyeceğimiz Indra Ové katıldı.
Laurie Nunn tarafından yazılan ve yaratılan dizinin yapımcılığını Eleven üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey, Alice Seabright ve Jodie Mitchell yer alıyor.
Üçüncü sezon bölümlerini Ben Taylor ve Runyararo Mapfumo yönetiyor. Laurie Nunn, Ben Taylor ve Jamie Campbell aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcılığını da üstleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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