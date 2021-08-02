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"Şeyma'nın harcamaları ortada" demişti! Mohammed Al Saloussi ile ilgili flaş gelişme!

02.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ikilisi gündeme gelmeye devam ediyor. En son ilişkilerine bir şans daha verme kararı alan ikili, tatil için bu sefer Türkiye'yi seçti. Mohammed Al Saloussi geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi ettiği ancak sonra ilişkisini kendisinin bitirdiğini söylediği Subaşı ile Türkiye'de, Türk bayraklı teknede keyif yaptı.

Şeyma Subaşı ile ayrıldığı esnada Subaşı için "Şeyma'nın harcamaları ortada" diye konuşan Mohammed Al Saloussi, Subaşı ile barışmasının ardından Türkiye'ye geldi. Türk bayraklı teknede tatil keyfi yapan Al Saloussi ve Subaşı'na, Deniz Akkaya sert çıkıştı.

Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı ile Türkiye'ye geldi

Mohammed Al Saloussi, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi ettiği Instagram fenomeni Şeyma Subaşı'ndan ayrılma kararı almış, sonrasında Türk basınında dolandırıcı olduğuna ilişkin çıkan haberlerin aslının olmadığını ifade etmişti.
Hayatı boyunca kimseye zarar vermediğini söyleyen Al Saloussi, Subaşı ile olan ilişkisini kendisinin bitirdiğini söylemişti ve "Şeyma'nın harcamaları ortada" demişti.
Subaşı ile Al Saloussi ikilisi tekrar barışınca bu sefer tatil yapmak için Türkiye'yi seçtiler.
3 ayın sonunda Türkiye'ye döndüğü için heyecanlı olduğunu Instagram hesabında paylaşan Subaşı, Al Saloussi ile Türkiye'de tekne keyfi yaptı.
Subaşı tatilde geçirdiği keyifli anları ve Türk bayrağının olduğu tekneyi de Instagram'da paylaşınca Deniz Akkaya'dan sert tepki geldi. Deniz Akkaya, "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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