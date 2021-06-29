Şeyma Subaşı dolandırıldı mı? Şok iddia! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi 'milyarder' değil mi?

Evlilik planları yaptığı bilinen Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu söylentileri yayılmıştı.Subaşı, önce iddiaları reddedip sonrasında ise kabul etmişti. Şeyma Subaşı'dan bu itiraf sonrası acı bir haber geldi. Subaşı, bebeğini kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ancak bu haber sonrası sosyal medya ve magazin gündemi yeni bir iddia ile çalkalandı. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi tarafından dolandırıldığı ve milyarder olarak bildiği sevgilisinin aslında 'milyarder' olmadığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Şeyma Subaşı dolandırıldı mı?

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, boşanma sonrası son olarak Mısırlı milyarder Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile birliktelik yaşıyordu.

Sevgilisi Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile evlilik planları yaptığı bilinen Subaşı, evlilik teklifini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış ve daha sonrasında hamile olduğunu açıklamıştı.

Bebeğini kaybettiğini duyurmuştu! Subaşı'ndan gelen hamilelik itirafı sonrasında acı bir haber de gelmişti. Şeyma Subaşı bebeğini kaybettiğini yine yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Hediyeler sahte çıktı iddiası sosyal medyayı salladı! Olaylar sonrası Şeyma Subaşı'nın ayrılık yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Şeyma Subaşı, milyarder diye bildiği sevgilisinin ona aldığı hediyelerin sahte olduğunu öğrenince ilişkisini sonlandırdı.