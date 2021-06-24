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Şeyma Subaşı düşük mü yaptı? Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

24.06.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, hakkında çıkan hamile iddialarını doğrulamıştı. Ancak Subaşı, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Bebeğini kaybettiğini ifade eden Şeyma Subaşı düşük mü yaptı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bir süredir hakkında çıkan hamile iddialarına sessiz kalmayan Şeyma Subaşı, önceki gün hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak Şeyma Subaşı'ndan kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme gelen Subaşı, "Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" ifadelerini kullandı. Peki Şeyma Subaşı düşük mü yaptı? İşte ayrıntılar...

Şeyma Subaşı'ndan kötü haber: Bebeğimi kaybettim!

Uzun süredir Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI
Geçtiğimiz aylarda mısırlı sevgilisini ailesi ile tanıştıran Subaşı, evleneceklerini yayınladığı davetiye fotoğrafı ile duyurmuştu.

YÜZÜĞÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

YÜZÜĞÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Her yaptığı ve söylediği ile sık sık gündeme gelen Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi e milyon dolarlık tektaşı ile çok konuşulmuştu.

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Evlilik teklifinin gelmesiyle düğün için sayılı gün kaldığı düşünülmeye başlanmıştı ki serveti ile sürekli olarak ön plana çıkan sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddiaları öne sürülmüştü.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU
Öte yandan son zamanlarda hamile olduğu öne sürülen Subaşı, ilk etapta evlenmeden olmaz diyerek yalanlasa da daha fazla sessiz kalamayarak dün bir açıklama yaptı. Subaşı "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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