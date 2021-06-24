Şeyma Subaşı düşük mü yaptı? Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Bir süredir hakkında çıkan hamile iddialarına sessiz kalmayan Şeyma Subaşı, önceki gün hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak Şeyma Subaşı'ndan kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme gelen Subaşı, "Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" ifadelerini kullandı. Peki Şeyma Subaşı düşük mü yaptı? İşte ayrıntılar...

Şeyma Subaşı'ndan kötü haber: Bebeğimi kaybettim!

Uzun süredir Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI Geçtiğimiz aylarda mısırlı sevgilisini ailesi ile tanıştıran Subaşı, evleneceklerini yayınladığı davetiye fotoğrafı ile duyurmuştu.

YÜZÜĞÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU Her yaptığı ve söylediği ile sık sık gündeme gelen Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi e milyon dolarlık tektaşı ile çok konuşulmuştu.

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ Evlilik teklifinin gelmesiyle düğün için sayılı gün kaldığı düşünülmeye başlanmıştı ki serveti ile sürekli olarak ön plana çıkan sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddiaları öne sürülmüştü.