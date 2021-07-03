Şeyma Subaşı'nın 'milyarder' eski sevgilisi Meedo'dan olay hamle! Mohammed Alsaloussi gerçekleri açıklayacak iddiası...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, açıklama sonrasında bebeğini kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Olayların ardından Subaşı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Subaşı'nın sevgilisinin zengin olmadığını öğrendiği ve bu nedenle evlilikten vazgeçtiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı ise "Ayrılık doğru, sebepleri bize kalsın" açıklamasında bulunmuştu. Bu kez Şeyma Subaşı'nın 'milyarder' eski sevgilisi Meedo'dan çok konuşulan bir hamle geldi. Sosyal medyada Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen bir hesap "Hazır mısınız?" notuyla paylaşım yaptı. İşte Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımı ve ayrıntılar...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo'dan şaşırtan sosyal medya hamlesi...

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, son olarak eski Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yaşadığı olaylı ayrılıkla gündeme gelmişti.

Önce evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, hamile olduğu iddialarına sert çıkış yapmış; sonrasında ise sosyal medya üzerinden doğrulamıştı.

Bebeğini kaybettiğini açıklamıştı Fenomen isim, hamileliğini doğruladıktan kısa bir süre sonra ise bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bu olay sonrası ise sosyal medyada iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Zengin olmadığı için terkettiği iddia edilmişti Daha önce Şeyma Subaşı'nın takma adı 'Meedo' olan eski sevgilisinin zengin olmadığını öğrendiğini ve bu nedenle onu terkettiği iddiaları yer alırken, yeni bir iddia da sosyal medyanın gündemine oturdu.