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Şeyma Subaşı'nın 'milyarder' eski sevgilisi Meedo'dan olay hamle! Mohammed Alsaloussi gerçekleri açıklayacak iddiası...

03.07.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu açıklamış ve sonrasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bu olay sonrası Subaşı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Bu defa Şeyma Subaşı'nın 'milyarder' eski sevgilisi Meedo'dan olay bir hamle geldi. Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen bir hesaptan "Hazır mısınız?" notuyla paylaşım yapıldı. İşte Mohammed Alsaloussi gerçekleri açıklayacak iddiası...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, açıklama sonrasında bebeğini kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Olayların ardından Subaşı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Subaşı'nın sevgilisinin zengin olmadığını öğrendiği ve bu nedenle evlilikten vazgeçtiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı ise "Ayrılık doğru, sebepleri bize kalsın" açıklamasında bulunmuştu. Bu kez Şeyma Subaşı'nın 'milyarder' eski sevgilisi Meedo'dan çok konuşulan bir hamle geldi. Sosyal medyada Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen bir hesap "Hazır mısınız?" notuyla paylaşım yaptı. İşte Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımı ve ayrıntılar...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo'dan şaşırtan sosyal medya hamlesi...

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, son olarak eski Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yaşadığı olaylı ayrılıkla gündeme gelmişti.
Önce evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, hamile olduğu iddialarına sert çıkış yapmış; sonrasında ise sosyal medya üzerinden doğrulamıştı.

Bebeğini kaybettiğini açıklamıştı

Bebeğini kaybettiğini açıklamıştı
Fenomen isim, hamileliğini doğruladıktan kısa bir süre sonra ise bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bu olay sonrası ise sosyal medyada iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Zengin olmadığı için terkettiği iddia edilmişti

Zengin olmadığı için terkettiği iddia edilmişti
Daha önce Şeyma Subaşı'nın takma adı 'Meedo' olan eski sevgilisinin zengin olmadığını öğrendiğini ve bu nedenle onu terkettiği iddiaları yer alırken, yeni bir iddia da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tüm gerçekleri açıklayacak iddiası!

Tüm gerçekleri açıklayacak iddiası!
Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo'nun şimdilerde bir sosyal medya hesabı ile gerçekleri açıklayacağı ve Şeyma Subaşı'dan ayrılık nedeni ile olayın tüm ayrıntılarını anlatacağı iddia edildi. İddia edilen hesabın önce sahte olduğu düşünülse de, etiketler kısmında bulunan fotoğraflar hesabın gerçek olduğu yönündeki iddiaları doğruladı. 'themeedo' isimli hesabın hiç takip ettiği bulunmazken, şu anda çoğu Türklerden oluşan 174 bin takipçisi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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