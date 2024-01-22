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    4. Sibirya'da keşfedildi! Çok daha ölümcül yeni salgın tehdidi: Zombi virüs! Uzmanlar nasıl yayılacağını açıkladı

    Sibirya'da keşfedildi! Çok daha ölümcül yeni salgın tehdidi: Zombi virüs! Uzmanlar nasıl yayılacağını açıkladı

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    22.01.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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    Dünya yeni bir zombi virüs tehdidiyle karşı karşıya! Araştırmacılar Sibirya'da donmuş topraklarda hapsolmuş antik virüslerin bulunduğunu keşfetti. Virüslerin çok uzun zamandır donuk halde beklediği için çok daha ölümcül olabileceğini ifade eden bilim insanları, salgının insanlara nasıl uyanıp yayılacağını da açıkladı.

    İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, insanlığı bekleyen yeni bir pandemi tehdidi daha ortaya çıktı. Araştırmacıların kutup bölgelerinde yaptığı incelemer sonucunda, Sibirya'da bulunan buzullarda donarak hapsolmuş virüslerin bulunduğu ifade edildi. Bu virüslerin insanlık için büyük bir salgın tehdidi olabileceği yönünde yapılan açıklamalar uluslararası basında oldukça geniş yer tuttu.

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    Yeni pandemi tehdidi: Zombi virüs! Uzmanlar nasıl yayılacağını açıkladı

    İNSANLARA BULAŞMASI MÜMKÜN

    İNSANLARA BULAŞMASI MÜMKÜN

    Aix-Marseille Üniversitesi'nde genetik alanında çalışan Jean-Michel Claverie, dünyadaki pandemi tehditlerinin güney bölgelerden çıkıp kuzeye yayılacağına inanıldığını fakat bunun bir hata olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Kuzeyde ortaya çıkıp güneye doğru ilerleyebilecek bir salgına çok az önem veriliyor ve bunun bir ihmal olduğuna inanıyorum. Orada insanlara bulaşıp yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler var." dedi.

    Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Tıp Merkezi'nde görevli virolog Marion Koopmans da Claverie'nin açıklamasını destekler mahiyette, "Buzullarda hangi virüslerin bulunduğunu bilmiyoruz, ancak bir hastalık salgınını tetikleyebilecek bir virüsün (örneğin çocuk felcinin eski bir türü) olabileceğine dair gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini varsaymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    48 BİN 500 YILLIK VİRÜS

    48 BİN 500 YILLIK VİRÜS

    2014 yılında Claverie, Sibirya'da canlı virüsleri izole eden ve binlerce yıldır buzulda gömülü olmalarına rağmen tek hücreli organizmaları hala enfekte edebilen bazı virüslerin bulunduğunu gözlemlemişti. Geçen yıl yayınlanan araştırmalar, Sibirya'daki bazı virüslerin tek hücreli kültür hücrelerini enfekte edebildiğini göstermişti. Bir virüslerden birinin 48 bin 500 yaşında olduğu açıklanmıştı.

    Claverie konuyla alakalı, "İzole edilen virüsler yalnızca tek hücreli amipleri enfekte edebiliyordu ve insanlar için hiçbir risk oluşturmuyordu. Ancak bu, şu anda donmuş topraklardaki diğer virüslerin insanlarda hastalıkları tetikleyemeyeceği anlamına gelmiyor." dedi.

    BU VİRÜSLERİN NASIL UYANACAĞINI SÖYLEDİ

    BU VİRÜSLERİN NASIL UYANACAĞINI SÖYLEDİ

    Claverie, en acil riski oluşturan şeyin buzulların küresel ısınmanın etkisiyle doğrudan eriyip ve virüslerin ortaya çıkması olmadığını ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    pandemi virüs Sibirya
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