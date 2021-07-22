Sıcaktan bunalan Aslı Enver bakın ne yaptı! Enver'in o paylaşımı takipçilerini gülümsetti

37 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Enver'in Instagram hesabına attığı hikaye dikkat çekti. Sıcaklardan bunalan Aslı Enver'in bulduğu çözüm takipçilerin dikkatini çekti. O anları kayda alan Enver köpeğinin ve kedisinin eğlenceli anları Instagram'da paylaştı.

Sıcaktan bunalan Aslı Enver bakın ne yaptı!

Ünlü oyuncu Aslı Enver sıcak havada serinlemek için vantilatörü açtı.

O anları kayda alan ve Instagram'da paylaşan Enver'in köpeğinin ve kedisinin eğlenceli anları takipçilerini gülümsetti.

Enver o anları "Firfir keyfi ve rahat durmayanlar" notuyla 6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

ASLI ENVER KİMDİR? 10 Mayıs 1984 Londra, Birleşik Krallık doğumlu Aslı Enver 37 yaşında. 2012 senesinde Birkan Sokullu ile dünyaevine girdi. Ancak ikili, 2015'te boş anma kararı aldı.