Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 4 film birden vizyona giriyor (4 Mart 2022)

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği Bergen film bu hafta sinemaseverlerin görücüsüne çıkacak. Robert Pattison ise bu hafta sinema seyircisini Batman olarak selamlayacak. Haftanın vizyondaki diğer yapımları ise yerli film Yaramaz Çocuklar ve 3 dalda Oscar adayı gösterilen Kaçış filmi olarak açıklandı.

VİZYON HAREKETLENDİ

BERGEN Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan 'Bergen' izleyici ile buluşacak. Zengin oyuncu kadrosu ile beyazperdede yer alacak filmde, Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor. Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapım, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.

KAÇIŞ Haftanın belgesel ve animasyon karışımı filmi 'Kaçış', Jonas Poher Rasmussen tarafından sinema perdesine taşındı. 2022 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film', 'En İyi Belgesel' ve 'En İyi Animasyon' olmak üzere 3 dalda birden adaylık elde eden yapım, Danimarka'ya mülteci olarak gelen Amin'in, birçok engelle karşılaştığı yolculuğunu animasyon ve arşiv görüntülerini harmanlayarak izleyicilerin dikkatine sunuyor.

THE BATMAN Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Paul Dano'nun başrollerini paylaştığı 'The Batman', bu hafta aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Robert Pattinson'ın Kara Şövalye'ye hayat verdiği film, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizlemeye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu alıyor. Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın görüntüleri Greig Fraser, müzikleri ise Michael Giacchino'nun imzasını taşıyor.