Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 4 film birden vizyona giriyor (4 Mart 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 4 film birden vizyona giriyor (4 Mart 2022)

04.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film sinemaseverlerle buluştu.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği Bergen film bu hafta sinemaseverlerin görücüsüne çıkacak. Robert Pattison ise bu hafta sinema seyircisini Batman olarak selamlayacak. Haftanın vizyondaki diğer yapımları ise yerli film Yaramaz Çocuklar ve 3 dalda Oscar adayı gösterilen Kaçış filmi olarak açıklandı.

VİZYON HAREKETLENDİ

BERGEN

BERGEN
Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan 'Bergen' izleyici ile buluşacak. Zengin oyuncu kadrosu ile beyazperdede yer alacak filmde, Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor. Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapım, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.

KAÇIŞ

KAÇIŞ
Haftanın belgesel ve animasyon karışımı filmi 'Kaçış', Jonas Poher Rasmussen tarafından sinema perdesine taşındı. 2022 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film', 'En İyi Belgesel' ve 'En İyi Animasyon' olmak üzere 3 dalda birden adaylık elde eden yapım, Danimarka'ya mülteci olarak gelen Amin'in, birçok engelle karşılaştığı yolculuğunu animasyon ve arşiv görüntülerini harmanlayarak izleyicilerin dikkatine sunuyor.

THE BATMAN

THE BATMAN
Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Paul Dano'nun başrollerini paylaştığı 'The Batman', bu hafta aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Robert Pattinson'ın Kara Şövalye'ye hayat verdiği film, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizlemeye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu alıyor. Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın görüntüleri Greig Fraser, müzikleri ise Michael Giacchino'nun imzasını taşıyor.

YARAMAZ ÇOCUKLAR

YARAMAZ ÇOCUKLAR
Ahmet Necdet Çupur'un yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünde Zeynep Çupur, Mahmut Çupur ve Nezahat Çupur ile oynadığı 'Yaramaz Çocuklar', Başka Sinema dağıtımıyla bu hafta vizyondaki yerini alacak. Belgesel türündeki film, 20 yıl önce kardeşleriyle benzer bir süreç geçiren ve eğitimine devam edebilmek için memleketinden ayrılan bir kişinin, kardeşlerine destek olmak için Fransa'dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına almasını anlatıyor. (AA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Batman (Yarasa Adam)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

Müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

Bu fotoğraf karesiyle tanınmıştı! Son hali herkesi şaşırttı

Bu fotoğraf karesiyle tanınmıştı! Son hali herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Rus model, Putin’e seslendi! “Çok acı çekiyoruz”

Rus model, Putin’e seslendi! “Çok acı çekiyoruz”

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Cinsel ilişki oyuncağı sıkıştı! Sosyal medyadan anlattı

Cinsel ilişki oyuncağı sıkıştı! Sosyal medyadan anlattı

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.