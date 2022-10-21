Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 5 film birden vizyona girdi (21 Ekim 2022)

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bandırma Füze Kulübü" izleyiciyle buluştu. Dwayne Johnson, Sarah Shahi ve Pierce Brosnan'ın başrollerini paylaştığı "Black Adam" bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Emma Thompson ile Daryl McCormack'ın başrollerini paylaştığı "İyi Şanslar Leo Grande" hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırmayı başardı. Haftanın yerli korku filmi olarak ise “Utanç” yerini aldı.

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ASLAN HÜRKUŞ GÖREVİMİZ GÖKBEY H. Sinan Güngor, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır'ın yönettiği animasyon film "Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey", Gökbey ile bir araya gelen Aslan'ın, Kapadokya'da başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden serüvenini işliyor.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ Filmin başrollerini Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil paylaştı. Yapımda, 60 yılı aşkın bir süre önce, tüm dünyada uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli genç ve arkadaşlarının Bandırma'da, Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu ediniyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

BLACK ADAM Dwayne Johnson, Sarah Shahi ve Pierce Brosnan'ın başrollerinde oynadığı "Black Adam" bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye hedefliyor. Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 5000 yıllık tutsaklığın ardından zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black Adam'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

İYİ ŞANSLAR LEO GRANDE Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson ile Daryl McCormack'ın başrollerini paylaştığı "İyi Şanslar Leo Grande", 55 yaşında dul bir kadın olan Nancy Stokes'un hikayesine odaklanıyor. Filmin yönetmenliğini Sophie Hyde üstlenirken senaryosunu ise Katy Brand kaleme aldı.