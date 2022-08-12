Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 6 film birden vizyona girdi (12 Ağustos 2022)

Hint oyuncu Aamir Khan ile Kareena Kapoor'un bir araya geldiği "Laal Singh Chaddha", Forrest Gump filmini Hindistan kültürü üzerinden yeniden anlatıyor.Greg Björkman'ın yönetmenliğini yaptığı "Sıradaki Şarkı", sevdiği adamı kurtarmaya çalışan bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Romantik komedi ve dram türlerini bir arada barındıran “Aşk ve Savaş” filmi sinema severler için bambaşka bir dünya açacak.

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AŞK VE SAVAŞ Dennis Mojen, Emilia Schüle, Svenja Jung, Ken Duken ve Anatole Taubman gibi isimlerin rol aldığı "Aşk ve Savaş"ı Martin Schreier yönetti. Romantik komedi ve dram karışımı filmin konusu özetle şöyle: "İşsiz ve beş parasız şekilde ordudan dönen Emil, arkadaşının çalıştığı sette figüranlık yapmaya başlar. Sette Fransız dansçı Milou ile karşılaşır ve ilk görüşte aşık olur. Milou da kendisine karşı boş değildir ve romantik bir randevu için sözleşirler."

KORKU EVİ Matthew Whedon ve Andrew Mecham'ın birlikte yönettiği ABD yapımı "Korku Evi", geçmişte ailesini rahatsız eden kötülüklerin serbest kalmasına neden olan iki kız kardeşin hikayesini konu ediniyor.

LAAL SİNGH CHADDHA Hint oyuncu Aamir Khan, Kareena Kapoor, Naga Chaitanya Akkineni ile Mona Singh'in oynadığı "Laal Singh Chaddha" izleyiciyle buluşacak. Advait Chandan'ın yönetmenliğini yaptığı film, Tom Hanks'in başrolünde oynadığı ABD yapımı "Forrest Gump"ı Hint kültürü üzerinden yeniden anlatmaya çalışıyor. Laal ve bekar annesi arasındaki eşsiz bağ üzerine kurulmuş bir çocukluğu içeren hikaye, hayatın birçok zorluğunun üstesinden gelen Laal'in sevgisini, masumiyetini ve kaderini merkezine alıyor.

MASAL ŞATOSU: GİZEMLİ MİSAFİR Burak Kuka'nın yönettiği, Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Ozan Varol, Dolunay Soysert ve Sinan Çatıkkaş'ın rol aldığı yerli fantastik yapım "Masal Şatosu: Gizemli Misafir", bir grup arkadaşın masal diyarının eski neşesine kavuşması için verdiği mücadeleyi anlatıyor.