Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (14 Ekim 2022)

Gina Prince-Bythewood'un yönettiği, Afrikalı Amazonlar'ı ele alan "Kadın Kral" filmi izleyici ile buluştu. Atalay Taşdiken'in filmi "Hara", sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden genç bir kızın hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Başrolünü Laetitia Casta ve Joseph Engel ile paylaştığı "Kurtarıcı", bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Takumi Saitoh, Masami Nagasawa ve Hidetoshi Nishijima'nın başrollerini paylaştığı "Shin Ultraman" aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Haftanın korku filmlerinde ise “Cadılar Bayramı Sona Eriyor” ve “Etkileyeci” yapımları dikkatleri çekti.

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CADILAR BAYRAMI SONA ERİYOR Jamie Lee Curtis, Andi Matichak ve Kyle Richards'ın oynadığı David Gordon Green'in devam filmi "Cadılar Bayramı Sona Eriyor" ile seriye nokta koyacak. Modern Halloween üçlemesinin finalini yapan film, ikinci filmin 4 yıl sonrasında Laurie Strode'un başından geçenleri odağına alıyor.

ETKİLEYİCİ Jamie Bailey'in korku filmi "Etkileyici" ise, okul dönüşünde maskeli biri tarafından kaçırılan bir sosyal medya fenomeninin, hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor.

GULLIVER GERİ DÖNÜYOR Ukraynalı yönetmen Ilya Maksimov'un animasyon türündeki filmi "Gulliver Dönüyor", bir dönem Blefuscu ordularına karşı destek olduğu Lilliput Krallığı'nın yardım çağrısıyla adaya geri dönen Gulliver ile halkın yaşadığı zorluklarla mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

HARA Atalay Taşdiken'in yönetmenliğini üstlendiği "Hara", sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden genç bir kızın yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan ve Isabella Haddock yer alıyor.