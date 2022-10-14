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Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (14 Ekim 2022)

14.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2’si yerli 8 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Gina Prince-Bythewood'un yönettiği, Afrikalı Amazonlar'ı ele alan "Kadın Kral" filmi izleyici ile buluştu. Atalay Taşdiken'in filmi "Hara", sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden genç bir kızın hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Başrolünü Laetitia Casta ve Joseph Engel ile paylaştığı "Kurtarıcı", bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Takumi Saitoh, Masami Nagasawa ve Hidetoshi Nishijima'nın başrollerini paylaştığı "Shin Ultraman" aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Haftanın korku filmlerinde ise “Cadılar Bayramı Sona Eriyor” ve “Etkileyeci” yapımları dikkatleri çekti.

VİZYON HAREKETLENDİ

CADILAR BAYRAMI SONA ERİYOR

CADILAR BAYRAMI SONA ERİYOR
Jamie Lee Curtis, Andi Matichak ve Kyle Richards'ın oynadığı David Gordon Green'in devam filmi "Cadılar Bayramı Sona Eriyor" ile seriye nokta koyacak. Modern Halloween üçlemesinin finalini yapan film, ikinci filmin 4 yıl sonrasında Laurie Strode'un başından geçenleri odağına alıyor.

ETKİLEYİCİ

ETKİLEYİCİ
Jamie Bailey'in korku filmi "Etkileyici" ise, okul dönüşünde maskeli biri tarafından kaçırılan bir sosyal medya fenomeninin, hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor.

GULLIVER GERİ DÖNÜYOR

GULLIVER GERİ DÖNÜYOR
Ukraynalı yönetmen Ilya Maksimov'un animasyon türündeki filmi "Gulliver Dönüyor", bir dönem Blefuscu ordularına karşı destek olduğu Lilliput Krallığı'nın yardım çağrısıyla adaya geri dönen Gulliver ile halkın yaşadığı zorluklarla mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

HARA

HARA
Atalay Taşdiken'in yönetmenliğini üstlendiği "Hara", sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden genç bir kızın yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan ve Isabella Haddock yer alıyor.

KADIN KRAL

KADIN KRAL
Gina Prince-Bythewood'un yönetmenliğini yaptığı, Viola Davis'in başrolünde oynadığı "Kadın Kral" filmi izleyiciyle buluştu.
Film, 7. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdüren, 18. yüzyıldan itibaren Batı Afrika'nın güçlü devletlerinden biri haline gelen Dahomey Krallığı'nın tamamı kadın savaşçılardan oluşan ordu birimi Afrikalı Amazonlar Agojie'nin gerçek hikayesini anlatıyor.

John Boyega ve Thuso Mbedu'nun da rol aldığı filmin senaryosu Dana Stevens imzası taşıyor.
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