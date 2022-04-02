Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (1 Nisan 2022)

Büyük bir merakla beklenen Ezel Akay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Osman Sekiz filmi sinema severlerin karşısına çıktı. Çocukların ve animasyon tutkunlarını bambaşka bir evren götüren Doru Macera Ormanı beyaz perdedeki yerini aldı. Korku filmi sevenler için ise Kehanet Ayasofya, No: 26 Ölüm Çığlığı filmleri sinama salonlarında seyircisini beklmeye başladı.

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ANADOLU LEOPARI Emre Kayiş'in yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Leoparı, yirmi iki yıldır Ankara hayvanat bahçesinin müdürü olan Fikret'in (Uğur Polat), hikayesini ekranlara taşıyor. Film aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor.

DORU MACERA ORMANI Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Doru Macera Ormanı, ormanda kamp yapmakta olan Alaca'nın hayvan sirkinin eline düştüğü hikayeyi konu alıyor. Bakalım, Doru ve diğer sürü üyeleri, Alaca’yı o sirkten kurtarabilecek mi?

HALİL Psikolojik sorunları olan genç bir adamın hayatına odaklanan Halil, hayatını etkileyen bu durumdan kurtulabilmek ümidiyle 'Haliller Grubu' adı verilen gizemli bir topluluğa katılır. Genç, katıldığı oluşumda 'Halil' olabilmek için devlet ile bağlantıları olan görevler üstlenir.

İBLİS: KARANLIĞIN SAHİBİ Korku türündeki İblis: Karanlığın Sahibi, büyük bir çabayla ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent'in kendisini ve ailesini bu durumdan kurtarmak için verdiği mücadeleyi ekrana taşıyor.