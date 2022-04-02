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  4. Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (1 Nisan 2022)

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (1 Nisan 2022)

02.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu.

Büyük bir merakla beklenen Ezel Akay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Osman Sekiz filmi sinema severlerin karşısına çıktı. Çocukların ve animasyon tutkunlarını bambaşka bir evren götüren Doru Macera Ormanı beyaz perdedeki yerini aldı. Korku filmi sevenler için ise Kehanet Ayasofya, No: 26 Ölüm Çığlığı filmleri sinama salonlarında seyircisini beklmeye başladı.

VİZYON HAREKETLENDİ

ANADOLU LEOPARI

ANADOLU LEOPARI
Emre Kayiş'in yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Leoparı, yirmi iki yıldır Ankara hayvanat bahçesinin müdürü olan Fikret'in (Uğur Polat), hikayesini ekranlara taşıyor. Film aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor.

DORU MACERA ORMANI

DORU MACERA ORMANI
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Doru Macera Ormanı, ormanda kamp yapmakta olan Alaca'nın hayvan sirkinin eline düştüğü hikayeyi konu alıyor. Bakalım, Doru ve diğer sürü üyeleri, Alaca’yı o sirkten kurtarabilecek mi?

HALİL

HALİL
Psikolojik sorunları olan genç bir adamın hayatına odaklanan Halil, hayatını etkileyen bu durumdan kurtulabilmek ümidiyle 'Haliller Grubu' adı verilen gizemli bir topluluğa katılır. Genç, katıldığı oluşumda 'Halil' olabilmek için devlet ile bağlantıları olan görevler üstlenir.

İBLİS: KARANLIĞIN SAHİBİ

İBLİS: KARANLIĞIN SAHİBİ
Korku türündeki İblis: Karanlığın Sahibi, büyük bir çabayla ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent'in kendisini ve ailesini bu durumdan kurtarmak için verdiği mücadeleyi ekrana taşıyor.

KEHANET AYASOFYA

KEHANET AYASOFYA
Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği korku, macera ve gerilim türündeki Kehanet Ayasofya, bir gece eş zamanlı olarak evlerine gizemli bir kutunun bırakılmasıyla bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Fatih ve Muhammed'in hikayesini anlatıyor.
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