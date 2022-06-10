Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 7 film birden vizyona girdi (3 Haziran 2022)

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum'un başrollerini paylaştığı "Jurassic World: Hakimiyet" izleyiciyle buluştu. Nurettin Özel'in yönettiği "Aşk Engel Tanımaz", çöp toplayarak geçinen bir adam ile tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren genç bir kızın hikayesini anlatıyor. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale ödülünü 2014'te yönettiği "Körlük" ile kazanan Eskil Vogt'un yazıp yönettiği yeni filmi "Masumlar" vizyona girdi. Bülent Aydoslu'nun yönettiği "Şerr-i Cin" ile Osman Moustafa'nın yeni filmi "Köşk-ü Ammar", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AŞK ENGEL TANIMAZ Nurettin Özel'in yönetmenliğini yaptığı "Aşk Engel Tanımaz" filminin başrollerinde Ömer Aslan, Kardelen Saray, Tevfik Cemal İnceoğlu, Banu Bakikuşağı Çabar ile Emin Özbek rol aldı. Dram türündeki yapım, çöp toplayarak geçinen bir adamla tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren genç bir kızın hikayesini işliyor.

ISSIZ EV Dave Franco'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Issız Ev", hafta sonu kaçamağı yapmak için ev kiralayan iki çiftin başına gelen korkunç olayları konu ediyor. Franco'nun senaryosunu Joe Swanberg ile kaleme aldığı filmin başrollerinde Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand, Jeremy Allen White ve Toby Huss oynadı.

JURASSIC WORLD:HAKİMİYET Jurassic World serisinin devam filmi olan Jurassic World: Hakimiyet izleyicilere 146 dakikalık bir macera ve aksiyon tutkusu yaşatıyor. Colin Trevorrow’ın yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Sam Neill, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt başrolleri paylaşıyor. Colin Trevorrow'un yönetmenliğini üstlendiği bilim-kurgu ve aksiyon türündeki yapım, tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların tarihte ilk defa bir arada yaşadığı dönemi anlatıyor.

KÖŞK-Ü AMMAR Osman Moustafa’nın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Köşk-ü Ammar, bir reklam ajansının ofis olarak kiraladığı köşkte yaşanan olayları konu ediniyor. Bahçesinde mezar taşı olan ve yaralı yüzlü bir bekçisi bulunan köşk, kirası uygun olduğu için ajans tarafından kiralanıyor. Ancak kutlamalarla birlikte çalışanların uygunsuz davranışları korkunç olayların başlamasına neden oluyor.