Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (19 Temmuz 2024)

Eric Bana, Sadie Sink ve Sylvia Hoeks'in başrollerinde oynadığı "Tarikat", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Art Camacho'nun yönettiği "Acımasız", ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçunun, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşmesini anlatıyor. Haftanın diğer yabancı yapımları ise "Yem" ve "Şafak Sökerken" oldu. Haftanın animasyonları "Mavi Kaplan ve Fırtına Takım" ve "Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde" olarak seyircisinin karşısına çıktı. Haftanın korku filmleri ise, "Korku Ormanı", "Son Ayin" ve "Korku Kapanı" olarak seçildi.