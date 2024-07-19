Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (19 Temmuz 2024)

Eric Bana, Sadie Sink ve Sylvia Hoeks'in başrollerinde oynadığı "Tarikat", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Art Camacho'nun yönettiği "Acımasız", ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçunun, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşmesini anlatıyor. Haftanın diğer yabancı yapımları ise "Yem" ve "Şafak Sökerken" oldu. Haftanın animasyonları "Mavi Kaplan ve Fırtına Takım" ve "Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde" olarak seyircisinin karşısına çıktı. Haftanın korku filmleri ise, "Korku Ormanı", "Son Ayin" ve "Korku Kapanı" olarak seçildi.
Haftanın bir diğer gerilim filmi "Acımasız", ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçunun, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşmesini anlatıyor. Dermot Mulroney ve Jeff Fahey'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Art Camacho oturuyor.
Sinan Uzun'un yönettiği, Cemalettin Çekmece, Gazi Şeker ve Özgür Yelaldı'nın rol aldığı yerli yapım "Cam Kavanoz", boş zamanlarında mezarlıklarda su taşıyıp, çiçek satarak para kazanmaya çalışan 4 çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Bedel Art tarafından çekilen yerli yapım "Korku Kapanı", zengin olmak için büyü yaptıran bir adamın yaşadığı olayları işliyor.
Brendan Rudnicki'nin yönettiği "Korku Ormanı", meraklı iki belgeselcinin sözde hayaletli Rudwick Ormanındaki bir dizi kaçırılma olayını takip etmeye karar vermeleri sonrasında başlarına gelen olayları irdeliyor. Filmde başrolleri Alexa Lauren ile Andrew Thomas paylaşıyor.
Çinli yönetmen Peng Liu'nun anime filmi "Mavi Kaplan ve Fırtına Takım", babasının ile mavi kaplanların, dinozor Rage tarafından başka bir boyuttaki gezegende tutsak edildiğini öğrenen Fırtına'nın onları kurtarmak için giriştiği zorlukları işliyor.