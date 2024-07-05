Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (5 Temmuz 2024)

Kevin Costner'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Horizon: An American Saga" Western filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yorgos Lanthimos'un filmi "Merhamet Hikayeleri", farklı öyküler anlatan üç parçalı bir masal olarak beyaz perdede yer aldı. Abbas Rafei'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği İran yapımı "Reyhan", kocası cinayetle suçlanan bir kadının hikayesini konu alıyor. "Rizk'in Oğulları 3" filmi aksiyon ve komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Chris Renaud ve Patrick Delage'nin yönetmen koltuğunda oturduğu"Çılgın Hırsız 4", kendi ailesini kuran Gru ile sadık hizmetkarları Minyonların yeni maceralarını odağına alıyor.
Kevin Costner'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı Western filmi "Horizon: An American Saga" izleyici ile buluşacak. Costner'a Abbey Lee, Sienna Miller, Dale Dickey, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Giovanni Ribisi ile Luke Wilson'ın eşlik ettiği film, Amerika'nın batısındaki İç Savaş öncesi ve sonrasını kapsayan 15 yıllık bir dönemi birçok farklı karakterin gözünden aktarıyor.
Jeff Seemann'ın filmi "Kabusa Yolculuk", altı arkadaşın ünlü korku filmlerinin çekildiği yerlere tur düzenlemeye karar vermelerinin ardından kurgusal sandıkları korkunç olayların gerçeğe dönüşmesi sonrasında yaşadıklarını işliyor.
Mert Turak, Özge Borak ve Orhan Kılıç'ın başrollerini paylaştığı "Kum Zambağı" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Mehmet Demir Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği film, eski kocasından eziyet gören bir kadının, kendisini yıllarca bekleyen adama anlaşmalı evlilik teklif etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
Senaryosunu Yorgos Lanthimos ve Efthimis Filippou'nun yazdığı "Merhamet Hikayeleri", farklı öyküler anlatan üç parçalı bir masal olarak beyaz perdede yer alacak. Emma Stone, Margaret Qualley ve Jesse Plemons'un başrollerini paylaştığı film, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü düşünen bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını odağına alıyor.