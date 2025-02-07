Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (7 Şubat 2025)

"En İyi Film" dahil 8 dalda Oscar adayı olan Edward Berger imzalı ABD ve Birleşik Krallık yapımı "Konsey" izleyici ile buluştu. "Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez", 19 yaşında gitarıyla birlikte New York'a gelip, hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan'ın hikayesini anlatıyor. Uğur Bayraktar'ın yönettiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2", dram, aksiyon ve macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Yaşamak İstiyorum filmi, çocukluğundan itibaren ayakta kalmaya çalışan Sevgi Görmez’in iniş çıkışlarla dolu gerçek hayat hikâyesini konu ediniyor. Ödüllü yönetmen Emanuel Parvu'nun üçüncü uzun metrajlı filmi "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre" izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini Gizem Kızıl'ın üstlendiği, Burcu Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı "Bir Ömrün Sonbaharı", çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden genç bir kızın hayatını odağına alıyor. Ke Huy Quan, Ariana DeBose ve Mustafa Shakir'in başrol oynadğı "Kırarım Kalbini", komedi ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İspanyol yapımı Julio Soto Gurpide'nin filmi "Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu", haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini aldı. Ödüllü yönetmen Emanuel Parvu'nun üçüncü uzun metrajlı filmi "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre" izleyici ile buluştu.
Çocukluğunda yaşadığı trajik bir olay yüzünden babasının ölümüne tanıklık eden Zeynep, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Uzun yıllar boyunca psikolojik destek almak zorunda kalan, insanlardan uzak durmayı ve sevmekten korkmayı öğrenen Zeynep’in dünyasında sadece annesi, kardeşi ve en yakın arkadaşı yer alır. Ancak üniversitenin üçüncü yılında tanıştığı Can, onun hayatını tamamen değiştirir. Can, şiir dinletisinde görüp ilk görüşte âşık olduğu Zeynep'i kazanmak için büyük bir mücadele verir. Zeynep’in içine kapanık dünyasını aşkla tanıştıran Can, onun korkularını yenmesine yardımcı olur. Can sayesinde sevmenin ve sevilmenin mutluluğunu yaşayan ve renklerini geri kazanan Zeynep hayatının en güzel günlerini yaşarken bir zaman sonra kaderin onlar için sakladığı talihsiz son ile karşı karşıya kalır. Filmde başrolleri Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak ve Lal Ensari paylaşıyor.
James Mangold'un yönettiği "Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez", 19 yaşında gitarıyla New York'a gelip, hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan'ın hikayesini ele alıyor. Filmde Dylan'ı canlandıran genç oyuncu Timothee Chalamet, performansıyla Oscar ve Altın Küre'ye aday gösterildi. Filmde Chalamet'e, Edward Norton ile Elle Fanning eşlik ediyor. Bob Dylan biyografisi filmde efsanevi müzik ikonuna yükselen genç yıldız Timothée Chalamet hayat veriyor. Hikaye, Bob Dylan'ın halk müziğindeki yükselişini ve aniden rock'n'roll'a geçişini anlatırken, Dylan'ın Joan Baez ve Pete Seeger gibi 1960'ların müzik efsaneleriyle olan etkileşimini de ele alacak. A Complete Unknown, Dylan'ın o dönemde sevgilisi olan, üniversite öğrencisi ve sanatçı Sylvie Russo ile arasındaki aşk hikayesine de odaklanacak; ikili hayatlarının bu döneminde görünüşte birbirinden ayrılamaz durumdaydı ve birbirlerine ilham perisi olarak hizmet ediyorlardı.
Film, ilk filmde yükselişi anlatılan bir Cevahir isimli kabadayının yeni hikâyesini konu ediniyor. Devam filminde, başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar'a Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Umut Oğuz, Bora Karakul ve İskender Bağcılar eşlik ediyor.
Müfettiş Sun, çok ihtiyaç duyduğu bir tatil için San Francisco’ya giden bir deniz uçağına biner. Ancak, uçuşu sırasında gizemli bir milyonere yönelik bir tehdit almasıyla, Sun tekrar iş başına döner. Macera dolu olayların içinde kendini bulan Sun, suçluyu bulmak zorundadır yoksa her şey için çok geç olacak.
Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache ve Laura Vasiliu'nun başrol oynadığı film, küçük bir kasabada yaşayan bir gencin hayatına ışık tutuyor. Yaz tatilini Romanya’da Tuna kıyısındaki sakin köyünde, ailesinin yanında geçiren on yedi yaşındaki Adi, bir gece sokakta acımasızca saldırıya uğrar; daha gün doğmadan, dünyası alt üst olmuştur bile. Ailesinin ona bakışı değiştiği gibi köyün sözde huzuru da çatırdamaya başlar. Ödüllü oyuncu ve yönetmen Emanuel Pârvu, üçüncü uzun metrajlı filmini homofobik bir saldırının genç kurbanı üzerine kuruyor ve ailesiyle köy halkının buz gibi gerçekliği, önyargıları ve yolsuzluk karşısında genç Adi’nin gitgide derinleşen hayal kırıklığını ve sessiz çığlıklarını perdeye yansıtıyor. Pek zorlu ve kışkırtıcı bakış açısıyla öne çıkan film, Romanya’nın Oscar adayı oldu.
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