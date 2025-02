Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (7 Şubat 2025)

BİR ÖMRÜN SONBAHARI

Çocukluğunda yaşadığı trajik bir olay yüzünden babasının ölümüne tanıklık eden Zeynep, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Uzun yıllar boyunca psikolojik destek almak zorunda kalan, insanlardan uzak durmayı ve sevmekten korkmayı öğrenen Zeynep’in dünyasında sadece annesi, kardeşi ve en yakın arkadaşı yer alır. Ancak üniversitenin üçüncü yılında tanıştığı Can, onun hayatını tamamen değiştirir. Can, şiir dinletisinde görüp ilk görüşte âşık olduğu Zeynep'i kazanmak için büyük bir mücadele verir. Zeynep’in içine kapanık dünyasını aşkla tanıştıran Can, onun korkularını yenmesine yardımcı olur. Can sayesinde sevmenin ve sevilmenin mutluluğunu yaşayan ve renklerini geri kazanan Zeynep hayatının en güzel günlerini yaşarken bir zaman sonra kaderin onlar için sakladığı talihsiz son ile karşı karşıya kalır. Filmde başrolleri Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak ve Lal Ensari paylaşıyor.