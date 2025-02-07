Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (7 Şubat 2025)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (7 Şubat 2025)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 17:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 3'ü yerli, 10 film izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

"En İyi Film" dahil 8 dalda Oscar adayı olan Edward Berger imzalı ABD ve Birleşik Krallık yapımı "Konsey" izleyici ile buluştu. "Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez", 19 yaşında gitarıyla birlikte New York'a gelip, hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan'ın hikayesini anlatıyor. Uğur Bayraktar'ın yönettiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2", dram, aksiyon ve macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Yaşamak İstiyorum filmi, çocukluğundan itibaren ayakta kalmaya çalışan Sevgi Görmez’in iniş çıkışlarla dolu gerçek hayat hikâyesini konu ediniyor. Ödüllü yönetmen Emanuel Parvu'nun üçüncü uzun metrajlı filmi "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre" izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini Gizem Kızıl'ın üstlendiği, Burcu Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı "Bir Ömrün Sonbaharı", çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden genç bir kızın hayatını odağına alıyor. Ke Huy Quan, Ariana DeBose ve Mustafa Shakir'in başrol oynadğı "Kırarım Kalbini", komedi ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İspanyol yapımı Julio Soto Gurpide'nin filmi "Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu", haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini aldı. Ödüllü yönetmen Emanuel Parvu'nun üçüncü uzun metrajlı filmi "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre" izleyici ile buluştu.

BİR ÖMRÜN SONBAHARI

BİR ÖMRÜN SONBAHARI

Çocukluğunda yaşadığı trajik bir olay yüzünden babasının ölümüne tanıklık eden Zeynep, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Uzun yıllar boyunca psikolojik destek almak zorunda kalan, insanlardan uzak durmayı ve sevmekten korkmayı öğrenen Zeynep’in dünyasında sadece annesi, kardeşi ve en yakın arkadaşı yer alır. Ancak üniversitenin üçüncü yılında tanıştığı Can, onun hayatını tamamen değiştirir. Can, şiir dinletisinde görüp ilk görüşte âşık olduğu Zeynep'i kazanmak için büyük bir mücadele verir. Zeynep’in içine kapanık dünyasını aşkla tanıştıran Can, onun korkularını yenmesine yardımcı olur. Can sayesinde sevmenin ve sevilmenin mutluluğunu yaşayan ve renklerini geri kazanan Zeynep hayatının en güzel günlerini yaşarken bir zaman sonra kaderin onlar için sakladığı talihsiz son ile karşı karşıya kalır. Filmde başrolleri Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak ve Lal Ensari paylaşıyor.

BOB DYLAN :TAM BİR BİLİNMEZ

BOB DYLAN :TAM BİR BİLİNMEZ

James Mangold'un yönettiği "Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez", 19 yaşında gitarıyla New York'a gelip, hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan'ın hikayesini ele alıyor. Filmde Dylan'ı canlandıran genç oyuncu Timothee Chalamet, performansıyla Oscar ve Altın Küre'ye aday gösterildi. Filmde Chalamet'e, Edward Norton ile Elle Fanning eşlik ediyor. Bob Dylan biyografisi filmde efsanevi müzik ikonuna yükselen genç yıldız Timothée Chalamet hayat veriyor. Hikaye, Bob Dylan'ın halk müziğindeki yükselişini ve aniden rock'n'roll'a geçişini anlatırken, Dylan'ın Joan Baez ve Pete Seeger gibi 1960'ların müzik efsaneleriyle olan etkileşimini de ele alacak. A Complete Unknown, Dylan'ın o dönemde sevgilisi olan, üniversite öğrencisi ve sanatçı Sylvie Russo ile arasındaki aşk hikayesine de odaklanacak; ikili hayatlarının bu döneminde görünüşte birbirinden ayrılamaz durumdaydı ve birbirlerine ilham perisi olarak hizmet ediyorlardı.

DAYI:BİR ADAMIN HİKAYESİ 2

DAYI:BİR ADAMIN HİKAYESİ 2

Film, ilk filmde yükselişi anlatılan bir Cevahir isimli kabadayının yeni hikâyesini konu ediniyor. Devam filminde, başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar'a Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Umut Oğuz, Bora Karakul ve İskender Bağcılar eşlik ediyor.

DEDEKTİF SUN VE EKİBİ: KURTARMA OPERASYONU

DEDEKTİF SUN VE EKİBİ: KURTARMA OPERASYONU

Müfettiş Sun, çok ihtiyaç duyduğu bir tatil için San Francisco’ya giden bir deniz uçağına biner. Ancak, uçuşu sırasında gizemli bir milyonere yönelik bir tehdit almasıyla, Sun tekrar iş başına döner. Macera dolu olayların içinde kendini bulan Sun, suçluyu bulmak zorundadır yoksa her şey için çok geç olacak.

DÜNYANIN SONUNA ÜÇ KİLOMETRE

DÜNYANIN SONUNA ÜÇ KİLOMETRE

Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache ve Laura Vasiliu'nun başrol oynadığı film, küçük bir kasabada yaşayan bir gencin hayatına ışık tutuyor. Yaz tatilini Romanya’da Tuna kıyısındaki sakin köyünde, ailesinin yanında geçiren on yedi yaşındaki Adi, bir gece sokakta acımasızca saldırıya uğrar; daha gün doğmadan, dünyası alt üst olmuştur bile. Ailesinin ona bakışı değiştiği gibi köyün sözde huzuru da çatırdamaya başlar. Ödüllü oyuncu ve yönetmen Emanuel Pârvu, üçüncü uzun metrajlı filmini homofobik bir saldırının genç kurbanı üzerine kuruyor ve ailesiyle köy halkının buz gibi gerçekliği, önyargıları ve yolsuzluk karşısında genç Adi’nin gitgide derinleşen hayal kırıklığını ve sessiz çığlıklarını perdeye yansıtıyor. Pek zorlu ve kışkırtıcı bakış açısıyla öne çıkan film, Romanya’nın Oscar adayı oldu.

Anahtar Kelimeler:
film önerileri vizyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

14 Ocak'tan beri toplam 103 can aldı!

14 Ocak'tan beri toplam 103 can aldı!

Dudağındaki ruj kızının yanağını yaktı! "Benim hatamı yapmayın"

Dudağındaki ruj kızının yanağını yaktı! "Benim hatamı yapmayın"

Kocasını yatakta başka bir kadınla yakaladı! Sevgiliye verdiği tepki olay oldu

Kocasını yatakta başka bir kadınla yakaladı! Sevgiliye verdiği tepki olay oldu

Adet sancısı simülatörüne bağlandı! Canlı yayında zor anlar yaşadı

Adet sancısı simülatörüne bağlandı! Canlı yayında zor anlar yaşadı

Soğan kabuğu elini çizince hastanelik oldu! "Tehlike her evin yakınında"

Soğan kabuğu elini çizince hastanelik oldu! "Tehlike her evin yakınında"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.