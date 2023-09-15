Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (15 Eylül 2023)

Kenneth Branagh'ın başrolünde oynayıp yönettiği "Venedik'te Cinayet", dram, suç ve gizem unsurlarını barındıran bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tavuri", hayatının yarısını hırsızlık ve dolandırıcılıktan hapiste geçiren Mustafa Serttaş'ın hayat hikayesini anlatıyor. Haftanın korku filmleri "Vesnan" ,"Lanetli Miras: Yanlış Adres" ve "Silüet: Bir Yılbaşı Kabusu" olarak seyircisinin beğenisine sunuldu. Haftanın animasyonları ise "Maymun Kral Geri Döndü", "Terracotta Krallığı" ve "Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi" olarak belirlendi.
Castille Landon'un yönetmen koltuğunda oturduğu "After: Her Şey" sevgilisi ile yıkıcı bir ayrılık yaşadıktan sonra Portekiz'e giden bir adamın kendi iç hesaplaşmasını konu alıyor. Dram türündeki filmde Josephine Langford, Louise Lombard ve Hero Fiennes Tiffin rol aldı.
Juraj Lerotic'in yönetmenliğini üstlendiği "Güvenli Bir Yer" filminde, başrolleri Snjezana Sinovcic ile Goran Markovic paylaştı. Dram türündeki yapım, izleyicileri akıl sağlığı sorunlarının aile bağlarını nasıl etkilediğine dair bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.
Omma Okan Kılıç'ın çektiği "Lanetli Miras: Yanlış Adres", geçmişiyle yüzleşirken kendisini korkunç olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini işliyor.
Çinli yönetmen Yunfei Wang'ın filmi "Maymun Kral Geri Döndü" şeytanların kol gezdiği Çin topraklarını arındırmak için kutsal yazıları getirmeye yemin eden bir kralın hikayesini anlatıyor.
Mehmet Ali Zaim'in yönettiği bilim kurgu filmi "Metruk", dünya dışı varlıkları araştıran bir çocuğun kaybolması sonrası, onu arayışa giren arkadaşının çabasını odağına alıyor.