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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (15 Eylül 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (15 Eylül 2023)

    15.09.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 5'i yerli 11 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Kenneth Branagh'ın başrolünde oynayıp yönettiği "Venedik'te Cinayet", dram, suç ve gizem unsurlarını barındıran bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tavuri", hayatının yarısını hırsızlık ve dolandırıcılıktan hapiste geçiren Mustafa Serttaş'ın hayat hikayesini anlatıyor. Haftanın korku filmleri "Vesnan" ,"Lanetli Miras: Yanlış Adres" ve "Silüet: Bir Yılbaşı Kabusu" olarak seyircisinin beğenisine sunuldu. Haftanın animasyonları ise "Maymun Kral Geri Döndü", "Terracotta Krallığı" ve "Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi" olarak belirlendi.

    VİZYON HAREKETLENDİ

    AFTER: HER ŞEY

    AFTER: HER ŞEY

    Castille Landon'un yönetmen koltuğunda oturduğu "After: Her Şey" sevgilisi ile yıkıcı bir ayrılık yaşadıktan sonra Portekiz'e giden bir adamın kendi iç hesaplaşmasını konu alıyor. Dram türündeki filmde Josephine Langford, Louise Lombard ve Hero Fiennes Tiffin rol aldı.

    GÜVENLİ BİR YER

    GÜVENLİ BİR YER

    Juraj Lerotic'in yönetmenliğini üstlendiği "Güvenli Bir Yer" filminde, başrolleri Snjezana Sinovcic ile Goran Markovic paylaştı. Dram türündeki yapım, izleyicileri akıl sağlığı sorunlarının aile bağlarını nasıl etkilediğine dair bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

    LANETLİ MİRAS YANLIŞ ADRES

    LANETLİ MİRAS YANLIŞ ADRES

    Omma Okan Kılıç'ın çektiği "Lanetli Miras: Yanlış Adres", geçmişiyle yüzleşirken kendisini korkunç olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini işliyor.

    MAYMUN KRAL GERİ DÖNDÜ

    MAYMUN KRAL GERİ DÖNDÜ

    Çinli yönetmen Yunfei Wang'ın filmi "Maymun Kral Geri Döndü" şeytanların kol gezdiği Çin topraklarını arındırmak için kutsal yazıları getirmeye yemin eden bir kralın hikayesini anlatıyor.

    METRUK

    METRUK

    Mehmet Ali Zaim'in yönettiği bilim kurgu filmi "Metruk", dünya dışı varlıkları araştıran bir çocuğun kaybolması sonrası, onu arayışa giren arkadaşının çabasını odağına alıyor.

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