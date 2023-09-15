Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (15 Eylül 2023)

Kenneth Branagh'ın başrolünde oynayıp yönettiği "Venedik'te Cinayet", dram, suç ve gizem unsurlarını barındıran bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tavuri", hayatının yarısını hırsızlık ve dolandırıcılıktan hapiste geçiren Mustafa Serttaş'ın hayat hikayesini anlatıyor. Haftanın korku filmleri "Vesnan" ,"Lanetli Miras: Yanlış Adres" ve "Silüet: Bir Yılbaşı Kabusu" olarak seyircisinin beğenisine sunuldu. Haftanın animasyonları ise "Maymun Kral Geri Döndü", "Terracotta Krallığı" ve "Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi" olarak belirlendi.