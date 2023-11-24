Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (24 Kasım 2023)

Joaquin Phoenix'in başrolünde oynadığı "Napolyon", Fransız İhtilali sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da Napolyon'un imparatorluğa yükselişini işliyor. "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben", 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye aktarıyor. Haftanın animasyonu Rus yapımı "Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence" filmi oldu. "Kızıl Gökyüzü" filmi, Baltık Denizi kıyısında tatilde olan bir grup arkadaşın, kaldıkları yere yakın ormanda yangın başlamasıyla gelişen olayları işliyor. Haftanın yerli korku filmi "Zina" gerilim ve korku türünü seçenleri kendisine hayran bırakacak.



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AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!", Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyor. Nihayet Şahin, Caner Kurtaran ve Zeybep Kankonde'nin başrolleri paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi.

KIZIL GÖKYÜZÜ "Barbara", "Transit" ve "Undine"nin yönetmeni Christian Petzold imzalı "Kızıl Gökyüzü", Baltık Denizi kıyısında tatilde olan bir grup arkadaşın, kaldıkları yere yakın ormanda yangın başlamasıyla gelişen olayları işliyor. Christian Petzold'un doğal elementleri konu alan üçlemesinin ikinci filmi olan Kızıl Gökyüzü, Baltık Denizi kıyısında, bir yanı orman, küçük bir tatil evinde geçiyor. Romantik komedi ve dram unsurlarını taşıyan Almanya yapımı filmin başrollerinde Thomas Schubert, Paula Beer ve Enno Trebs oynuyor.

MAŞA İLE KOCA AYI: SONSUZ EĞLENCE Vasiko Bedoshvili ve Artem Naumov'un yönettiği Rus yapımı "Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence", Maşa ile Koca Ayı'nın bir düğünden yılbaşı tatiline uzanan maceralarını anlatıyor.

NAPOLYON Scott ile Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Fransız İhtilali sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da Napolyon'un imparatorluğa kadar yükselişini odağına alıyor. Bonaparte'ın eşi Josephine ile yaşadığı evliliği de gözler önüne seren filmde Phoenix'e Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim ve Ludivine Sagnier eşlik ediyor.