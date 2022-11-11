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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (11 Kasım 2022)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (11 Kasım 2022)

11.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3’ü yerli 6 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Lupita Nyong'o, Angela Bassett ve Letitia Wright'in başrollerinde oynadığı "Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluştu. Türkiye-Ukrayna ortak yapımı "Klondike", Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmenliğini üstlendiği "Tamirhane", yerli komedi meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor. Haftanın animasyon filmlerinde ise “Niloya” ile "Karlar Kraliçesi ve Prenses" filmleri dikkatleri çekti.

VİZYON HAREKETLENDİ

BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA

BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA
Lupita Nyong'o, Angela Bassett ve Letitia Wright'in başrollerinde oynadığı "Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşacak. Ryan Coogler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, aksiyon ve macera türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Queen Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T'Challa'nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırdır. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlar, War Dog Nakia ve Everett Ross'un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizecektir."

KARLAR KRALİÇESİ VE PRENSES

KARLAR KRALİÇESİ VE PRENSES
Andrey Korenkov ve Aleksey Tsitsilin yönetmenliğinde sinema perdesine taşınan "Karlar Kraliçesi ve Prenses", sakin bir kasabada hayatını devam ettiren Gerda ile Kai'nin, bir olaya çözüm bulmak için çıktıkları serüveni işliyor.

KLONDİKE

KLONDİKE
Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, TRT ortak yapımı "Klondike", Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan ve köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesini odağına alıyor. Birçok festivalden ödülle dönen filmin başrollerini Oksana Cherkashyna ile Evgeniy Efremov paylaştı. Türkiye-Ukrayna ortak yapımı film, Başka Sinema dağıtımıyla beyaz perdeye taşınacak.

MÜSTAKBEL DAMAT

MÜSTAKBEL DAMAT
İlker Ayrık'ın yönetmenliğini üstlendiği "Müstakbel Damat" filminde, başrolleri Ayrık ile Erdal Özyağcılar ve Hande Soral paylaşıyor. Komedi türündeki yapımın senaryosunu Serdar Fırat ile Serhat Sarı kaleme aldı. Film, aniden evlilik kararı alan bir çiftin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıkları olaylar etrafında dönüyor.

NİLOYA

NİLOYA
Arkın Aktaç'ın yönettiği sevilen animasyon serisi Niloya'nın sinema filmi, Niloya ve arkadaşlarının oyun maceralarını odağına alıyor.
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