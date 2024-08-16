Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (16 Ağustos 2024)

SON BİR TATİL

Erkan Özcan'ın çektiği "Son Bir Tatil", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Başrollerinde Toygan Avanoğlu, Burcu Gönder Parlak ve İlayda Sezgin'in oynadığı film, boşanacakları haberini kızlarına söylemek için doğru anı kollayan ve bunun için ailece bir tatil organize eden bir anne ve babanın başından geçenleri konu ediyor.