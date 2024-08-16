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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (16 Ağustos 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (16 Ağustos 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 15:18
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, ikisi yerli, 6 yapım izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Blake Lively, Brandon Sklenar ve Jenny Slate'nin başrollerini paylaştığı "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" izleyici ile buluştu. Bilim kurgu filmi "Alien: Romulus", bir grup genç uzay sömürgecisinin, dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşmaları sonucu yaşadıkları olayları anlatıyor. Dram ağırlıklı Western filmi "Dünyanın Sonuna Doğru"da, 1860'lı yıllarda geçen bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtıyor. Erkan Özcan'ın çektiği "Son Bir Tatil", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haftanın yerli korku filmi ise, "Amir" oldu. Güney Kore yapımı anime film "Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma" 7'den 7'e herkesin beğenisini toplamaya aday.

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    Express

    VİZYON HAREKETLENDİ

    ALIEN:ROMULUS

    ALIEN:ROMULUS

    Bilim kurgu filmi "Alien: Romulus", bir grup genç uzay sömürgecisinin, terk edilmiş bir uzay istasyonunun derin uçlarını temizlerken dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşmaları sonucu yaşadıkları korku dolu olayları ele alıyor. Cailee Spaeny, Isabela Merced ve Archie Renaux'un oynadığı filmin yönetmenliğini Fede Alvarez üstlendi.

    AMİR

    AMİR

    Anastasiya Budakva'nın yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Amir", hep beraber evde eğlenceli bir gece geçirmek için toplanan bir grup arkadaşın yaşadığı korku dolu anlar etrafında dönüyor.

    BİZİMLE BAŞLADI BİZİMLE BİTTİ

    BİZİMLE BAŞLADI BİZİMLE BİTTİ

    Blake Lively, Brandon Sklenar ve Jenny Slate'nin başrollerini paylaştığı "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" izleyici ile buluştu. Justin Baldoni'nin yönettiği film, travmatik bir çocukluktan sonra, Boston'da yeni bir hayata başlayan ve kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan bir kadının hikayesini merkezine alıyor.

    DÜNYANIN SONUNA DOĞRU

    DÜNYANIN SONUNA DOĞRU

    Dram ağırlıklı Western filmi "Dünyanın Sonuna Doğru"da, 1860'lı yıllarda geçen bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtıyor. Yönetmen koltuğuna Viggo Mortensen'in oturduğu yapımda, Vicky Krieps, Viggo Mortensen ile Solly McLeod başrolleri paylaştı. Filmde, Kanadalı Fransız Vivienne Le Coudy'un, San Francisco'dan Kuzey Amerika'ya göç eden Danimarkalı Holger Olsen'a aşık olmasını ve ardından patlak veren iç savaş sebebiyle birbirlerinden ayrı düşmelerini işliyor.

    SON BİR TATİL

    SON BİR TATİL

    Erkan Özcan'ın çektiği "Son Bir Tatil", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Başrollerinde Toygan Avanoğlu, Burcu Gönder Parlak ve İlayda Sezgin'in oynadığı film, boşanacakları haberini kızlarına söylemek için doğru anı kollayan ve bunun için ailece bir tatil organize eden bir anne ve babanın başından geçenleri konu ediyor.

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