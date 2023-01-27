Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (27 Ocak 2023)

Özgür Bakar'ın yönettiği "Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan Neslican Tay'ın hikayesini işliyor. Gerard Butler ve Mike Colter'in başrollerini paylaştığı "Uçak", bir adaya acil iniş yapan pilot ve yolcuların hayatta kalma mücadelesini ele alıyor. Ertuğrul Yüreklikul'un yönettiği "İfrit-i Cin", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak. Haftanın animasyon yapımları arasında ise, "Çizmeli Kedi: Son Dilek" ve "Ainbo: Amazon'da Büyük Macera" filmleri bulunuyor.

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AINBO: AMAZON'DA BÜYÜK MACERA "Ainbo: Amazon'da Büyük Macera"nın yönetmen koltuğuna Jose Zelada ve Richard Claus oturdu. Yapım, Amazon'un kalbinde yaşayan genç ve cesur bir kız Ainbo'nun, yaşadığı cennet ormanın yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle hayvan dostlarıyla yuvasını korumak için giriştiği macerayı konu ediyor.

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Çizmeli Kedi: Son Dilek"i, Januel Mercado ve Joel Crawford yönetti. Film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

DEMİR KADIN NESLİCAN "Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan, ancak 2019'da hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hikayesini ele alıyor. Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya ve Nisa Sofiya Aksongur'un rol aldığı filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstlendi.

İFRİT-İ CİN Ertuğrul Yüreklikul'un yönettiği "İfrit-i Cin", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.