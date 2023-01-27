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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (27 Ocak 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (27 Ocak 2023)

27.01.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2’si yerli 6 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Özgür Bakar'ın yönettiği "Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan Neslican Tay'ın hikayesini işliyor. Gerard Butler ve Mike Colter'in başrollerini paylaştığı "Uçak", bir adaya acil iniş yapan pilot ve yolcuların hayatta kalma mücadelesini ele alıyor. Ertuğrul Yüreklikul'un yönettiği "İfrit-i Cin", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak. Haftanın animasyon yapımları arasında ise, "Çizmeli Kedi: Son Dilek" ve "Ainbo: Amazon'da Büyük Macera" filmleri bulunuyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AINBO: AMAZON'DA BÜYÜK MACERA

AINBO: AMAZON'DA BÜYÜK MACERA
"Ainbo: Amazon'da Büyük Macera"nın yönetmen koltuğuna Jose Zelada ve Richard Claus oturdu. Yapım, Amazon'un kalbinde yaşayan genç ve cesur bir kız Ainbo'nun, yaşadığı cennet ormanın yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle hayvan dostlarıyla yuvasını korumak için giriştiği macerayı konu ediyor.

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK
Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Çizmeli Kedi: Son Dilek"i, Januel Mercado ve Joel Crawford yönetti. Film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

DEMİR KADIN NESLİCAN

DEMİR KADIN NESLİCAN
"Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan, ancak 2019'da hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hikayesini ele alıyor. Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya ve Nisa Sofiya Aksongur'un rol aldığı filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstlendi.

İFRİT-İ CİN

İFRİT-İ CİN
Ertuğrul Yüreklikul'un yönettiği "İfrit-i Cin", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

MASKELİ BALO

MASKELİ BALO
Yönetmenliğini Nicolas Bedos'un üstlendiği "Maskeli Balo"da Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos ve Laura Morante rol aldı. Fransız yapımı film, bir kaza sonucu kariyeri sonlanan bir dansçının, Fransız Riviera'sında geçimini sağlayan eski bir sinema yıldızıyla tanışmasının ardından değişen hayatına odaklanıyor. Filmin dünya prömiyeri, yarışma dışı gösterildiği Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Demir Kadın Neslican filmi

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