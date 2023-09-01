Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (1 Eylül 2023)

Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı "Adalet 3: Son" izleyiciyle buluştu. Selçuk Kılıç, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz ve Kubilay Penbeklioğlu'nun başrollerinde oynadığı "Para Konuşur", dram ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor."Dabbetü'l-Arz: Kıyamet", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perde yerini aldı.
Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı "Adalet 3: Son" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde unutulmaz rolüyle üçüncü kez geri dönen Washington, bu kez Güney İtalya'da mafya patronlarıyla mücadele ediyor.
Gökhan Arı'nın filmi "Dabbetü'l-Arz: Kıyamet", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.
Charlotte Regan'ın filmi "Hırçın", annesinin ölümünden sonra Londra'daki evinde tek başına yaşamaya başlayan bir çocuğun, yıllardır görüşmediği babasının karşısına çıkmasıyla gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmasını konu ediniyor.
Danny Philippou ile Michael Philippou'nun yönettiği "Konuş Benimle", korku ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Sophie Wilde, Alexandra Jensen ve Joe Bird'ün başrollerini paylaştığı film, bir grup arkadaşın bir el heykeli aracılığıyla ölülerle iletişime geçmesi sonrası yaşananları odağına alıyor.
Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer ve Ayten Uncuoğlu'nun rol aldığı "Ölümüne Aşk" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.