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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (1 Eylül 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (1 Eylül 2023)

    01.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 3’ü yerli 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı "Adalet 3: Son" izleyiciyle buluştu. Selçuk Kılıç, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz ve Kubilay Penbeklioğlu'nun başrollerinde oynadığı "Para Konuşur", dram ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor."Dabbetü'l-Arz: Kıyamet", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perde yerini aldı.

    VİZYON HAREKETLENDİ

    ADALET 3: SON

    ADALET 3: SON

    Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı "Adalet 3: Son" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.   Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde unutulmaz rolüyle üçüncü kez geri dönen Washington, bu kez Güney İtalya'da mafya patronlarıyla mücadele ediyor.

    DABBETÜ'L-ARZ: KIYAMET

    DABBETÜ'L-ARZ: KIYAMET

    Gökhan Arı'nın filmi "Dabbetü'l-Arz: Kıyamet", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

    HIRÇIN

    HIRÇIN

    Charlotte Regan'ın filmi "Hırçın", annesinin ölümünden sonra Londra'daki evinde tek başına yaşamaya başlayan bir çocuğun, yıllardır görüşmediği babasının karşısına çıkmasıyla gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmasını konu ediniyor.

    KONUŞ BENİMLE

    KONUŞ BENİMLE

    Danny Philippou ile Michael Philippou'nun yönettiği "Konuş Benimle", korku ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.   Sophie Wilde, Alexandra Jensen ve Joe Bird'ün başrollerini paylaştığı film, bir grup arkadaşın bir el heykeli aracılığıyla ölülerle iletişime geçmesi sonrası yaşananları odağına alıyor.

    ÖLÜMÜNE AŞIK

    ÖLÜMÜNE AŞIK

    Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer ve Ayten Uncuoğlu'nun rol aldığı "Ölümüne Aşk" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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    Anahtar Kelimeler:
    vizyon

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