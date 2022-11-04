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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (4 Kasım 2022)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (4 Kasım 2022)

04.11.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3’ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci'nin rol aldığı "Mahalleden Arkadaşlar", komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. 2022 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan "İlgi Manyağı" filmi sinema tutkunlarını mutlu edecek. Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum ve Şükran Ovalı'nın başrollerini paylaştığı "Hazine" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

ASTRONOT KÖPEKLER: TROPİKAL MACERA

ASTRONOT KÖPEKLER: TROPİKAL MACERA
Ödüllü Rus yönetmen Inna Evlannikova'nın animasyon filmi "Astronot Köpekler: Tropikal Macera", astronot köpekler Belka ve Strelka'nın uzayda keşif görevindeyken dünyadan gelen acil durum mesajıyla yeryüzünü kurtarmaya çalışmalarını konu ediniyor.

HAZİNE

HAZİNE
Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum ve Şükran Ovalı'nın başrollerini paylaştığı "Hazine" komedi sevenlerin ilk seçimi olacak. Canbert Yerguz'un yönetmenliğini üstlendiği yapım, annesini defnetmek için gittiği memleketinde, planladığından daha uzun süre kalmak zorunda kalan bir adamın, kardeşi yüzünden katıldığı define arayışıyla birlikte başından geçen olayları anlatıyor.

HEP YEK 5: BİZİM ŞEYİMİZ Mİ ALTAN

HEP YEK 5: BİZİM ŞEYİMİZ Mİ ALTAN
Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi "Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan", cezaevinden çıkan Ali Kapan ve adamlarından yakayı bir kez daha kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan'ın hikayesini işliyor. Komedi filminin başrollerinde, İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Tuna Orhan rol aldı.

İLGİ MANYAĞI

İLGİ MANYAĞI
2022 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan "İlgi Manyağı", sanatçı sevgilisi Thomas'ın kariyerinde bir anda başarıyı yakalaması sonrası kendisinin üzerinden çekilen sahne ışıklarına yeniden kavuşmak için bilerek kendini sürekli hasta eden Signe'nin hikayesini anlatıyor. Kristine Kujath Thorp, Eirik Saether ile Fanny Vaager'in başrollerinde oynadığı İsveç ve Norveç ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kristoffer Borgli oturuyor.

KABUS GECESİ DİRİLİŞ

KABUS GECESİ DİRİLİŞ
Timo Vuorensola'nın yönettiği "Kabus Gecesi: Diriliş" filminde Sydney Craven, Imran Adams ve Jarreau Benjamin başrolleri paylaştı. Yapım, Laine'nin sevgilisi Chase'in ısrarıyla gittiği korku festivalinin yapıldığı kasabada, anlamlandıramadığı hayaller görmeye başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.
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