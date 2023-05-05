Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (5 Mayıs 2023)

Chris Pratt, Zoe Saldana ve Sylvester Stallone'nin rol aldığı "Galaksinin Koruyucuları 3", komedi, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Fransız yönetmen François Ozon'un filmi "Suç Bende", cinayetle suçlanırken en yakın arkadaşının da yardımıyla bambaşka bir hayata dahil olan bir oyuncunun hikayesini konu ediyor. Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Sadi Celil Cengiz, Pascal Nouma, Hayko Cepkin ve Ali Sürmeli'nin oynadığı "Aşkın Saati 19.03" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Russell Crowe, Ralph Ineson ve Franco Nero'nun başrollerinde oynadığı "Şeytanın Düşmanı" adlı korku ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Julius Avery üstlendi. Roger Kumble'ın yönettiği ve senaryosuna imza attığı "Tatlı Bela"da, Virginia Gardner, Autumn Reeser ve Dylan Sprouse başrolleri paylaştı. Yönetmen koltuğuna Jamie Patterson'ın oturduğu "Şüphe" filminde Samantha Bond, Patrick Bergin ve James Cosmo rol aldı. Atle Solberg Blakseth ve Frank Mosvold tarafından sinemaya uyarlanan Norveç yapımı "Elleville Elfrid", animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.