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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (5 Mayıs 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (5 Mayıs 2023)

05.05.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde biri yerli, 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Chris Pratt, Zoe Saldana ve Sylvester Stallone'nin rol aldığı "Galaksinin Koruyucuları 3", komedi, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Fransız yönetmen François Ozon'un filmi "Suç Bende", cinayetle suçlanırken en yakın arkadaşının da yardımıyla bambaşka bir hayata dahil olan bir oyuncunun hikayesini konu ediyor. Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Sadi Celil Cengiz, Pascal Nouma, Hayko Cepkin ve Ali Sürmeli'nin oynadığı "Aşkın Saati 19.03" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Russell Crowe, Ralph Ineson ve Franco Nero'nun başrollerinde oynadığı "Şeytanın Düşmanı" adlı korku ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Julius Avery üstlendi. Roger Kumble'ın yönettiği ve senaryosuna imza attığı "Tatlı Bela"da, Virginia Gardner, Autumn Reeser ve Dylan Sprouse başrolleri paylaştı. Yönetmen koltuğuna Jamie Patterson'ın oturduğu "Şüphe" filminde Samantha Bond, Patrick Bergin ve James Cosmo rol aldı. Atle Solberg Blakseth ve Frank Mosvold tarafından sinemaya uyarlanan Norveç yapımı "Elleville Elfrid", animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AŞKIN SAATİ 19.03

AŞKIN SAATİ 19.03

Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Sadi Celil Cengiz, Pascal Nouma, Hayko Cepkin ve Ali Sürmeli'nin oynadığı "Aşkın Saati 19.03" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.   Hasan Gümet'in yönetmenliğini üstlendiği film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş sevgisini konu alıyor.

ELLEVILLE ELFRID

ELLEVILLE ELFRID

Atle Solberg Blakseth ve Frank Mosvold tarafından sinemaya uyarlanan Norveç yapımı "Elleville Elfrid", animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 3

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 3

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff ve Sylvester Stallone'nin rol aldığı "Galaksinin Koruyucuları 3", komedi, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.   James Gunn'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini işliyor. Serinin yeni bölümünde, sevilen uyumsuzlar takımı Koruyucular, yaşananların ardından kendilerine Knowhere'de yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor.

SUÇ BENDE

SUÇ BENDE

Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder ve Isabelle Huppert'ın rol aldığı "Suç Bende"nin yönetmenliğini François Ozon üstlendi. Film, 1930'larda Paris'te, meteliksiz ve yeteneksiz genç bir aktris olan Madeleine Verdier'in, ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlanırken en yakın arkadaşının da yardımıyla bambaşka bir hayata dahil olmasını anlatıyor.

ŞEYTANIN DÜŞMANI

ŞEYTANIN DÜŞMANI

Russell Crowe, Ralph Ineson ve Franco Nero'nun başrollerinde oynadığı "Şeytanın Düşmanı" adlı korku ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Julius Avery üstlendi.   Yaşamı boyunca yüz binden fazla şeytan çıkarma ayini gerçekleştiren İtalyan rahip Gabriel Amorth'un gerçek notlarından esinlenerek sinemaya uyarlanan film, Amorth'un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışırken Vatikan'ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkarmasını işliyor.

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film önerileri vizyon

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