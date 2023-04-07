Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (7 Nisan 2023)

Bruce Willis'in başrolünde oynadığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.April Mullen'in yönetmenliğini yaptığı "Simülasyon" bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest'in rol aldığı Süleyman Arda Eminçe'nin yönettiği "Mitat" iddialı yerli yapımlar arasındaki yerini aldı. Haftanın yerli korku filmi olarak ise “Gasp” seyircisinin karşısına çıktı.
Mohsen Rabiei'nin yönettiği yerli korku filmi "Gasp"ın oyuncu kadrosunda Nergis Odzak, Sercan Boztepe ve Beyzanur Önispir rol aldı.
Bora Onur'un yönettiği, Şahin Irmak, Masal Günay ve Öykü Günay'ın oynadığı "Gizemli Ada Mençuna", bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması ve bunu deneyimlemek üzere 10 çocuğun bir adaya davet edilmesi sonrası gelişenler olayları işliyor.
Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell'in başrollerini paylaştığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Jesse Atlas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle: "Valmora liderliğindeki özel bir askeri grup, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak gizli bir görev sırasında bir ajan öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar."
Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest'in rol aldığı Süleyman Arda Eminçe'nin yönettiği "Mitat", sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor.
Michael Borodin'in yönetmenliğini üstlendiği "Produkty 24", Rusya'da yasadışı göçmen olarak çalışan Muhabbet'in yaşadığı zulme karşı verdiği mücadeleyi işliyor. Türkiye, Almanya ve Rusya ortak yapımı filmin başrollerinde Zukhara Sanzysbay, Lyudmila Vasilieva ve Tolibjon Suleymanov oynuyor.