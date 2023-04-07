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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (7 Nisan 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (7 Nisan 2023)

07.04.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Bruce Willis'in başrolünde oynadığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.April Mullen'in yönetmenliğini yaptığı "Simülasyon" bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest'in rol aldığı Süleyman Arda Eminçe'nin yönettiği "Mitat" iddialı yerli yapımlar arasındaki yerini aldı. Haftanın yerli korku filmi olarak ise “Gasp” seyircisinin karşısına çıktı.

VİZYON HAREKETLENDİ

GASP

GASP

Mohsen Rabiei'nin yönettiği yerli korku filmi "Gasp"ın oyuncu kadrosunda Nergis Odzak, Sercan Boztepe ve Beyzanur Önispir rol aldı.

GİZEMLİ ADA MENÇUNA

GİZEMLİ ADA MENÇUNA

Bora Onur'un yönettiği, Şahin Irmak, Masal Günay ve Öykü Günay'ın oynadığı "Gizemli Ada Mençuna", bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması ve bunu deneyimlemek üzere 10 çocuğun bir adaya davet edilmesi sonrası gelişenler olayları işliyor.

HAYALET SUİKASTÇI

HAYALET SUİKASTÇI

Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell'in başrollerini paylaştığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.   Jesse Atlas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:   "Valmora liderliğindeki özel bir askeri grup, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak gizli bir görev sırasında bir ajan öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar."

MİTHAT

MİTHAT

Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest'in rol aldığı Süleyman Arda Eminçe'nin yönettiği "Mitat", sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

PRODUKTY 24

PRODUKTY 24

Michael Borodin'in yönetmenliğini üstlendiği "Produkty 24", Rusya'da yasadışı göçmen olarak çalışan Muhabbet'in yaşadığı zulme karşı verdiği mücadeleyi işliyor.   Türkiye, Almanya ve Rusya ortak yapımı filmin başrollerinde Zukhara Sanzysbay, Lyudmila Vasilieva ve Tolibjon Suleymanov oynuyor.

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