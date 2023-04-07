Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (7 Nisan 2023)

HAYALET SUİKASTÇI

Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell'in başrollerini paylaştığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Jesse Atlas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle: "Valmora liderliğindeki özel bir askeri grup, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak gizli bir görev sırasında bir ajan öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar."