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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (30 Haziran 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (30 Haziran 2023)

01.07.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde ikisi yerli, 8 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı" seyircisini tarihsel bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor. "Genç Deniz Canavarı Ruby" 7’den 70’e tüm animasyon tutkunlarını sinema salonuna çekecek. "Şeytan Uykuda" filmi ise seyircisini aksiyon ve maceraya doyuracak. Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı film ve Yönetmenliğini Tayfun Can Demirtaş'ın yaptığı "Gizemli Mesaj" filmi haftanın yerli filmleri olmayı başardı.

VİZYON HAREKETLENDİ

BİR BORU NASIL PATLATILIR?

BİR BORU NASIL PATLATILIR?

Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm'ın kitabından alan "Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" adlı filmin yönetmenliğini Daniel Goldhaber üstleniyor.   Ariela Barer, Kristine Froseth ve Lukas Gage'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir grup aktivistin, yaşadıkları bölgeye zarar veren petrol boru hattını imha etme çabasını konu ediniyor.

GENÇ DENİZ CANAVARI RUBY

GENÇ DENİZ CANAVARI RUBY

Kirk DeMicco'nun yönettiği, Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ile Sam Richardson'un oynadığı "Genç Deniz Canavarı Ruby" animasyon meraklılarına görsel bir şölen sunacak.   Yapımda, Oceanside Lisesi'ne uyum sağlamak isteyen Ruby Ruby Gillman'ın, başına gelen olağanüstü olaylar sonrasında kendi kimliğini kabul etmesi ve sevdiği insanları korumak için yaptıkları konu ediliyor.

GERİ SAYIM

GERİ SAYIM

Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı filmde Veysel Demir, Metin Pıhlıs ve Hilmi Deler oyunculuk yapıyor.   Senaryosunu Çetin Büyükakın'ın kaleme aldığı filmde, internet ortamında hacker olarak var olmayı başaran Wind'in, Ethem Bey'den intikam alma çabası konu alınıyor.

GİZEMLİ MESAJ

GİZEMLİ MESAJ

Yönetmenliğini Tayfun Can Demirtaş'ın yaptığı "Gizemli Mesaj" filminin oyuncu kadrosunda Erkan Özmen, Ayşegül Kaygusuz ve Yaprak Tüter gibi isimler yer alıyor.   Filmde ailesini trajik bir kazada kaybeden Elif'in, tek dayanağı olan ablasının gizemli kaybından sonra halüsinasyon görmeye başlamasıyla gelişen olaylar beyaz perdeye aktarılıyor.

HEDEFTEKİ ADAM

HEDEFTEKİ ADAM

Soon-rye Yim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hedefteki Adam" filminde Hyun Bin, Hwang Jung-min ve Kang Ki-young rol alıyor.   Filmde, Taliban tarafından kaçırılan ve rehin tutulan Güney Koreli vatandaşları kurtarmak için Afganistan'a giden bir diplomat ile yerel istihbarat ajanı arasındaki müzakere operasyonu sırasında gelişen olaylar anlatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sinema vizyon

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