Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (30 Haziran 2023)

James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı" seyircisini tarihsel bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor. "Genç Deniz Canavarı Ruby" 7’den 70’e tüm animasyon tutkunlarını sinema salonuna çekecek. "Şeytan Uykuda" filmi ise seyircisini aksiyon ve maceraya doyuracak. Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı film ve Yönetmenliğini Tayfun Can Demirtaş'ın yaptığı "Gizemli Mesaj" filmi haftanın yerli filmleri olmayı başardı.