Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (8 Eylül 2023)

SONSUZ SIR

Film, 50 yaşındaki bir sanatçı olan Julie'nin, yaşlı annesi Rosalind'i doğum gününü kutlamak için Galler'deki eski aile evlerine götürmesiyle başlar. Ancak bu ziyaret, Rosalind'in geçmişiyle ilgili sırların ortaya çıkmasıyla birlikte bir gerilim ve gizem filmine dönüşür. Julie ve Rosalind, Galler'deki eski aile evlerine vardıkları anda, kendilerini gizemli ve kasvetli bir atmosferin içinde bulurlar. Ev, artık bir otele dönüştürülmüş ve neredeyse boştur. Julie, annesinin geçmişiyle ilgili bazı ipuçları bulmaya çalışırken, Rosalind ise geçmişiyle yüzleşmekten kaçınır. İdari yapımcılığını Martin Scorsese’nin üstlendiği Sonsuz Sır, bilinmeyenler ve gizemli güçlerle çevrili bir dünyada insanın geçmişine dönüp kendini anlamaya çalışmasını anlatan sıradışı bir gotik hayalet hikâyesi. Sonsuz Sır, ABD Ulusal Eleştiri Kurulu’nun on filmlik 2022 listesine girdi.