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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (8 Eylül 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (8 Eylül 2023)

    08.09.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 3’ü yerli 8 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Küçük Allen ve Galaksi Yolcusu, Şeytanın Elçileri, Şeytana Sempati, Dehşetin Yüzü 2, Bulutların Üstünde, Kaçakçılar, Sonsuz Sır ve Kar ve Ayı filmleri vizyona girdi. Haftanın yerli yapımları ise Kar ve Ayı, Bulutların Üstünde ve Şeytanın Elçileri oldu

    VİZYON HAREKETLENDİ

    BULUTLARIN ÜSTÜNDE

    BULUTLARIN ÜSTÜNDE

    Bulutların Üstünde, haber yapmak için çıktığı yolda tanıştığı gizemli bir adamla kendisini türlü olayların içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Bir gazetede çalışan Gökhan, haber için yola çıktığında aracı ıssız bir arazideyken bozulur. Yola devam edemeyen Gökhan, bu sırada gizemli bir adamla tanışır. Ne yapacağını bilemeyen Gökhan, çaresizlikten adamın peşine takılır. Birlikte yola koyulan ikili, yol boyunca kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur.

    KAÇAKÇILAR

    KAÇAKÇILAR

    Haenyeo, huzurlu sahil kasabası Guncheon'da bir kimya fabrikası inşa edildiğinde bir gecede işini kaybetti. Chun-ja (Kim Hye-soo), geçimini sağlamanın yolunu arayan bir savaşçıdır. Denize atılan bir nesneyi kaldırarak çok para kazanabileceğiniz söyleniyor. Kaçakçılık dünyasını öğrenir ve tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen geçimini sağlamak için cesur bir karar veren haenyeo lideri Jin-sook'a (Yum Jung-ah) çekici bir teklifte bulunur . Ulusal kaçakçılık kralı Çavuş Kwon (Zo In-sung) ile tanışınca kaçakçılığa aşık olur. Sonra bir gün, hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir servet kazanma fırsatı gelir.

    KAR VE AYI

    KAR VE AYI

    Aslı, bitmek bitmeyen kışın dışarıyla bağlarını kestiği, kış uykusunda erken uyanan ayı söylentilerinin kulaktan kulağa yayıldığı bir kasabaya hemşire olarak atanmıştır. Bir gece, kasabadan bir adamın ortadan kaybolmasıyla kendisini adım adım su yüzüne çıkan güç ilişkilerinin, sır ortaklıklarının ve şüphenin içinde bulur. Dünya prömiyerini 2022 yılında dünyanın en önemli film festivallerinden Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan Kar ve Ayı, Selcen Ergun’a 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yeni Yönetmenler Ödülü’nü, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’nü ve filmdeki performansı ile Merve Dizdar’a da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.

    KÜÇÜK ALLEN VE GALAKSİ YOLCULARI

    KÜÇÜK ALLEN VE GALAKSİ YOLCULARI

    Film, ailesi boşanmış olan Allen'nın babasıyla bir apartmana taşınmaları ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor. Küçük Allen, babası ile yeni bir kasabaya taşınmıştır. Allen, yeni arkadaşlar ararken birdenbire yaşlı ve UFO takıntılı komşusu için anten görevi görmeye başlar. Uzaylı bir kız olan Britney dünyaya düşer ve Küçük Allen ile tanışır. Artık Allen’ın önemli bir görevi vardır ve bu da Birtney’in galaksisine geri gitmesine yardım etmek.

    SONSUZ SIR

    SONSUZ SIR

    Film, 50 yaşındaki bir sanatçı olan Julie'nin, yaşlı annesi Rosalind'i doğum gününü kutlamak için Galler'deki eski aile evlerine götürmesiyle başlar. Ancak bu ziyaret, Rosalind'in geçmişiyle ilgili sırların ortaya çıkmasıyla birlikte bir gerilim ve gizem filmine dönüşür. Julie ve Rosalind, Galler'deki eski aile evlerine vardıkları anda, kendilerini gizemli ve kasvetli bir atmosferin içinde bulurlar. Ev, artık bir otele dönüştürülmüş ve neredeyse boştur. Julie, annesinin geçmişiyle ilgili bazı ipuçları bulmaya çalışırken, Rosalind ise geçmişiyle yüzleşmekten kaçınır. İdari yapımcılığını Martin Scorsese’nin üstlendiği Sonsuz Sır, bilinmeyenler ve gizemli güçlerle çevrili bir dünyada insanın geçmişine dönüp kendini anlamaya çalışmasını anlatan sıradışı bir gotik hayalet hikâyesi. Sonsuz Sır, ABD Ulusal Eleştiri Kurulu’nun on filmlik 2022 listesine girdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Merve Dizdar sinema vizyon

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