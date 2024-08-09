Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (9 Ağustos 2024)

Dakota Johnson ve Sean Penn'in başrollerini paylaştığı "New York'ta Bir Gece" izleyici ile buluştu. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Gina Gershon ve Edgar Ramirez'in rol aldığı "Borderlands" aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan "Borderlands" macera tutkunlarını bekliyor. "Sonsuza Kadar Kaçamazsın" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Rebekah McKendry'nin yönettiği "Asansör Oyunu" haftanın bir diğer gerilim filmi oldu. "Neredeyse Maço", romantik komedi meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor. Ali Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı devam filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini aldı.