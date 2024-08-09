Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (9 Ağustos 2024)

Dakota Johnson ve Sean Penn'in başrollerini paylaştığı "New York'ta Bir Gece" izleyici ile buluştu. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Gina Gershon ve Edgar Ramirez'in rol aldığı "Borderlands" aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan "Borderlands" macera tutkunlarını bekliyor. "Sonsuza Kadar Kaçamazsın" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Rebekah McKendry'nin yönettiği "Asansör Oyunu" haftanın bir diğer gerilim filmi oldu. "Neredeyse Maço", romantik komedi meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor. Ali Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı devam filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini aldı.
Rebekah McKendry'nin yönettiği "Asansör Oyunu" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak. Gino Anania, Megan Best, Adam Hurtig'in rol aldığı film, şehir efsanelerini araştıran bir internet dizisi çeken bir grup lise mezununa katılan bir gencin, bu grubun, birkaç ay önce kız kardeşinin ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olduğuna inanması sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.
Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan "Borderlands", terkedilmiş ve yüzlerce farklı tehlike barındıran Pandora gezegeninde önemli bir hazinenin peşine düşen bir grup avcının hikayesini konu alıyor. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis, Gina Gershon ve Edgar Ramirez gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmenliğini Eli Roth üstlendi.
Helfi C.H. Kardit'in çektiği Birleşik Krallık ve Endonezya ortak yapımı "El Fecr" haftanın bir diğer korku filmi.
Atilla Özyüksel'in yönettiği, Berna Gülen, Gizem Topal ve Alev Şengül'ün rol aldığı yerli korku filmi "İnziva", İstanbul'da bir çağrı merkezinde çalışan genç bir kızın, rüyalarında izleniyormuş hissi yaşaması ve telefon tacizleriyle huzursuz olması sonrasında inzivaya çekilmesiyle başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
Ali Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı devam filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini alacak. Serinin dördüncü filmi, tatil köyüne dönüştürdüğü ormanda meydana gelen bir kaza sonrası bütün gruplardan dışlanan Tili'nin gizemli biriyle tanışması sonrası yaşadığı maceraları konu ediniyor