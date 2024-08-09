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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (9 Ağustos 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (9 Ağustos 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 15:40
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, ikisi yerli, 8 yapım izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Dakota Johnson ve Sean Penn'in başrollerini paylaştığı "New York'ta Bir Gece" izleyici ile buluştu. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Gina Gershon ve Edgar Ramirez'in rol aldığı "Borderlands" aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan "Borderlands" macera tutkunlarını bekliyor. "Sonsuza Kadar Kaçamazsın" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Rebekah McKendry'nin yönettiği "Asansör Oyunu" haftanın bir diğer gerilim filmi oldu. "Neredeyse Maço", romantik komedi meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor. Ali Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı devam filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini aldı.

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    Express

    VİZYON HAREKETLENDİ

    ASANSÖR OYUNU

    ASANSÖR OYUNU

    Rebekah McKendry'nin yönettiği "Asansör Oyunu" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak. Gino Anania, Megan Best, Adam Hurtig'in rol aldığı film, şehir efsanelerini araştıran bir internet dizisi çeken bir grup lise mezununa katılan bir gencin, bu grubun, birkaç ay önce kız kardeşinin ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olduğuna inanması sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

    BORDERLANDS

    BORDERLANDS

    Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan "Borderlands", terkedilmiş ve yüzlerce farklı tehlike barındıran Pandora gezegeninde önemli bir hazinenin peşine düşen bir grup avcının hikayesini konu alıyor. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis, Gina Gershon ve Edgar Ramirez gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmenliğini Eli Roth üstlendi.

    EL FECR

    EL FECR

    Helfi C.H. Kardit'in çektiği Birleşik Krallık ve Endonezya ortak yapımı "El Fecr" haftanın bir diğer korku filmi.

    İNZİVA

    İNZİVA

    Atilla Özyüksel'in yönettiği, Berna Gülen, Gizem Topal ve Alev Şengül'ün rol aldığı yerli korku filmi "İnziva", İstanbul'da bir çağrı merkezinde çalışan genç bir kızın, rüyalarında izleniyormuş hissi yaşaması ve telefon tacizleriyle huzursuz olması sonrasında inzivaya çekilmesiyle başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

    KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI 4: BUZULDAKİ SIR

    KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI 4: BUZULDAKİ SIR

    Ali Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı devam filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini alacak. Serinin dördüncü filmi, tatil köyüne dönüştürdüğü ormanda meydana gelen bir kaza sonrası bütün gruplardan dışlanan Tili'nin gizemli biriyle tanışması sonrası yaşadığı maceraları konu ediniyor

    Anahtar Kelimeler:
    sinema vizyon
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