Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (13 Ekim 2023)

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluştu. Bu hafta ayrıca Harry Potter serisinin devam filmleri "Ateş Kadehi", "Melez Prens" ve "Zümrüdüanka Yoldaşlığı" da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği macera ve komedi filmi "Güven Bana" sinema salonlarındaki yerini aldı. Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" filmi oldu. Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor.
Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" filmi, bir göçe liderlik edeceğini öğrenen serçe Richard'ın maceralarını ele alıyor.
Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen, Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı, 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ortak Yapım Ödülü sahibi "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor. Dram türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demir Parscan, Şam Şerit Zeydan ve Bahadır Efe yer alıyor.
Bir bankanın üst düzey yöneticisinin arabasında bomba olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları ele alan "Durdurulamaz" filminde, Liam Neeson, Noma Dumezweni ve Lilly Aspell rol alıyor. Gerilim ve aksiyonu bir araya getiren, Nimrod Antal'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Chris Salmanpour kaleme aldı.
Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği macera ve komedi filmi "Güven Bana", tefeciye borçlarını ödemek üzere dayılarından borç alan iki kardeşin, paranın sahte çıkması üzerine yaşadığı olayları anlatıyor. İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren filmde, Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder oynuyor.
Borsa oyunları teması üzerine gerilim filmi "Keriz Parası", 2021'in başında gerçekleşen ve bir Reddit forumunda alevlenip Wall Street'e büyük bir darbe vurmaya kadar giden GameStop vakasını konu alıyor. Craig Gillespie'nin yönettiği yapımda, Paul Dano, Shailene Woodley ve Anthony Ramos oynuyor.