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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (13 Ekim 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (13 Ekim 2023)

    13.10.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 5'i yerli 9 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluştu. Bu hafta ayrıca Harry Potter serisinin devam filmleri "Ateş Kadehi", "Melez Prens" ve "Zümrüdüanka Yoldaşlığı" da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği macera ve komedi filmi "Güven Bana" sinema salonlarındaki yerini aldı. Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" filmi oldu. Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor.

    VİZYON HAREKETLENDİ

    BAK ŞU LEYLEĞE 2: ZÜMRÜT TAŞININ PEŞİNDE

    BAK ŞU LEYLEĞE 2: ZÜMRÜT TAŞININ PEŞİNDE

    Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" filmi, bir göçe liderlik edeceğini öğrenen serçe Richard'ın maceralarını ele alıyor.

    BİR TUTAM KARANFİL

    BİR TUTAM KARANFİL

    Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen, Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı, 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ortak Yapım Ödülü sahibi "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor. Dram türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demir Parscan, Şam Şerit Zeydan ve Bahadır Efe yer alıyor.

    DURDURULAMAZ

    DURDURULAMAZ

    Bir bankanın üst düzey yöneticisinin arabasında bomba olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları ele alan "Durdurulamaz" filminde, Liam Neeson, Noma Dumezweni ve Lilly Aspell rol alıyor. Gerilim ve aksiyonu bir araya getiren, Nimrod Antal'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Chris Salmanpour kaleme aldı.

    GÜVEN BANA

    GÜVEN BANA

    Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği macera ve komedi filmi "Güven Bana", tefeciye borçlarını ödemek üzere dayılarından borç alan iki kardeşin, paranın sahte çıkması üzerine yaşadığı olayları anlatıyor. İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren filmde, Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder oynuyor.

    KERİZ PARASI

    KERİZ PARASI

    Borsa oyunları teması üzerine gerilim filmi "Keriz Parası", 2021'in başında gerçekleşen ve bir Reddit forumunda alevlenip Wall Street'e büyük bir darbe vurmaya kadar giden GameStop vakasını konu alıyor. Craig Gillespie'nin yönettiği yapımda, Paul Dano, Shailene Woodley ve Anthony Ramos oynuyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sinema vizyon

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