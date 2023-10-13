Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (13 Ekim 2023)

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluştu. Bu hafta ayrıca Harry Potter serisinin devam filmleri "Ateş Kadehi", "Melez Prens" ve "Zümrüdüanka Yoldaşlığı" da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği macera ve komedi filmi "Güven Bana" sinema salonlarındaki yerini aldı. Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" filmi oldu. Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor.