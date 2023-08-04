Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (4 Ağustos 2023)

Klasik çizgi roman serisinin animasyon film uyarlaması olan "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", hem animasyon tutkunlarının hem de çocukların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı belgesel futbol tutkunlarının ilk tercihi olacak. İlki 2018 yılında gösterime giren ve gişe rekorları kıran "The Meg" devam filmi “The Meg 2: Çukur” ile geri dönüyor. Haftanın bir diğer animasyon filmi "Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor" 7’den 70’e herkesin kalbini kazanacak.Bu hafta ayrıca "John Wick: Chapter 4" ve "Şeytanın Düşmanı" filmleri de yeniden gösterimde olacak.
Bir Fransız draması olan "Başkalarının Çocukları", kendini işine adamış bir lise öğretmeni ve endüstriyel tasarımcı bekar bir baba arasında yaşanan buruk bir aşk hikayesini anlatıyor. Rebecca Zlotowski'nin yönettiği filmde, Virginie Efira, Roschdy Zem ve Chiara Mastroianni rol alıyor.
Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı belgesel, kuruluş yıl dönümü haftası dolayısıyla 4-6 Ağustos'ta Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla 15 Eylül'den itibaren de tüm Türkiye ile Avrupa'da gösterime girecek. Bedran Güzel'in yönettiği yapımda, müsabakalardaki devre arası konuşmalar, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve şampiyonluk kutlamalarının perde arkasına ilişkin görüntüler yer alıyor.
İlki 2018 yılında gösterime giren ve gişe rekorları kıran "The Meg" devam filmi ile geri dönüyor. Korku, gerilim ve aksiyonu bir araya getiren "Meg 2: Çukur", tarih öncesi köpek balığı Meg'lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini ele alıyor. Jason Statham'ın ve Jing Wu'nun başrolde olduğu yapım, Steve Alten'in "The Trench" romanından uyarlandı.
Ekrem Düzgünoğlu'nun senaryosunu yazıp, yönettiği haftanın korku filmlerinden "Mir Anka", Karnoha cin kabilesinin en azılısı olan Anka'nın bir müzisyen grubuna musallat olmasını anlatıyor.
Lucky McKee yönetmenliğinde vizyona girecek "Nefes Alma", yürüyüş yaparken kaybolup yaşlı bir adamın kapısını çalan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Gerilim türündeki yapımın başrolünde "Nefesini Tut" filminden hatırlanan Stephen Lang yer alıyor.