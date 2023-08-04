Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (4 Ağustos 2023)

Klasik çizgi roman serisinin animasyon film uyarlaması olan "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", hem animasyon tutkunlarının hem de çocukların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı belgesel futbol tutkunlarının ilk tercihi olacak. İlki 2018 yılında gösterime giren ve gişe rekorları kıran "The Meg" devam filmi “The Meg 2: Çukur” ile geri dönüyor. Haftanın bir diğer animasyon filmi "Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor" 7’den 70’e herkesin kalbini kazanacak.Bu hafta ayrıca "John Wick: Chapter 4" ve "Şeytanın Düşmanı" filmleri de yeniden gösterimde olacak.