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Sofia Richie saray gibi yatla adaları geziyor

02.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin biraz nefes aldırması ve başlayan seyahat serbestlikleri nedeniyle, geçen yazı kendi yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde geçiren ünlüler bu sene uzak denizlere yelken açtı.

Bunlardan biri de 1980'lerde Hello adlı şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü şarkıcı Lionel Richie.

SOFIA RICHIE EGE SULARINDA SARAY GİBİ YATLA TATİLDE

72 yaşındaki Richie, kızları Nicole Richie, Sofia Richie, oğlu Miles ile sevgilisi Lisa Parigi'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir aile grubuyla Yunanistan tatiline çıktı. Richie ailesine, Nicole'un eşi Joel Madden, iki kızı, ile Sofia Richie'nin yakın arkadaşı Tess Kemper da eşlik ediyor.

MARK ZUCKERBERG'İN MEGA YATIYLA GEZİYORLAR

MARK ZUCKERBERG'İN MEGA YATIYLA GEZİYORLAR
Yunan adalarını gezen grup, tatillerini Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e ait lüks yatta geçiriyor. Kendine ait zodyak botları ve hatta helikopteri de bulunan Ulysses adlı mega yatın değeri ise 195 milyon dolar.
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg, bu mega yatı 2017 yılında satın aldı. Görenlerin gözlerini kamaştıran Ulysses'in Zuckerberg'den önceki sahibi ise Yeni Zelandalı milyarder Graeme Hart idi.
Ulysses'in sekiz tane yemek salonu, beş oturma odası, beş tane barı, büyük bir spor salonu, spa ve masaj salonu bulunuyor.
Richie ailesinin Yunanistan sularında tatil keyfi yaşadığı Ulysses'in içinde lüks motosikletler de bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Sofia Richie
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