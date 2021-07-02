Sofia Richie saray gibi yatla adaları geziyor

Bunlardan biri de 1980'lerde Hello adlı şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü şarkıcı Lionel Richie.

SOFIA RICHIE EGE SULARINDA SARAY GİBİ YATLA TATİLDE

72 yaşındaki Richie, kızları Nicole Richie, Sofia Richie, oğlu Miles ile sevgilisi Lisa Parigi'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir aile grubuyla Yunanistan tatiline çıktı. Richie ailesine, Nicole'un eşi Joel Madden, iki kızı, ile Sofia Richie'nin yakın arkadaşı Tess Kemper da eşlik ediyor.

MARK ZUCKERBERG'İN MEGA YATIYLA GEZİYORLAR Yunan adalarını gezen grup, tatillerini Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e ait lüks yatta geçiriyor. Kendine ait zodyak botları ve hatta helikopteri de bulunan Ulysses adlı mega yatın değeri ise 195 milyon dolar.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg, bu mega yatı 2017 yılında satın aldı. Görenlerin gözlerini kamaştıran Ulysses'in Zuckerberg'den önceki sahibi ise Yeni Zelandalı milyarder Graeme Hart idi.

Ulysses'in sekiz tane yemek salonu, beş oturma odası, beş tane barı, büyük bir spor salonu, spa ve masaj salonu bulunuyor.