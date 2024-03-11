Son dakika: Bakırköy'de feci kaza! Üst geçide çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Bakırköy'deki feci kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Çarpmanın etkisiyle TIR, yanında bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobilin içerisinde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İstanbul Valiliği de kazayla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.