Son dakika: Bakırköy'de feci kaza! Üst geçide çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Bakırköy'deki feci kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

