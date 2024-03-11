HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakırköy'de feci kaza! Üst geçide çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Bakırköy'de feci kaza! Üst geçide çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

11.03.2024 20:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği de kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Son dakika: Bakırköy'deki feci kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa

Çarpmanın etkisiyle TIR, yanında bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobilin içerisinde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İstanbul Valiliği de kazayla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bakırköy
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken adım! Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü

Kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken adım! Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! CHP'den açıklama: "Sunulan evrak bunun kanıtıdır"

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! CHP'den açıklama: "Sunulan evrak bunun kanıtıdır"

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Naci Görür bekleyen tehlikeyle ilgili uyardı: O ili felç eder

Naci Görür bekleyen tehlikeyle ilgili uyardı: O ili felç eder

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

İmamoğlu, Erdoğan'a karşılık verdi: 'Bir gün bana oy verecek'

İmamoğlu, Erdoğan'a karşılık verdi: 'Bir gün bana oy verecek'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.