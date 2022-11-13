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Son dakika: Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!

13.11.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'nde patlama meydana gelmesi nedeniyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ölü ve yaralıların bulunduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın stadyumunun Taksim'e yakın olması sebebiyle karşılaşma güvenlik için ertelendi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Saat 16.20 civarı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle TFF maçı erteleme kararı aldı.

TFF KARARINI VERDİ

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İki takımın yetkilileri patlamanın ardından yetkililerden gelecek haberi bekliyordu. Acil bir şekilde toplantı kararı alan TFF, maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

6 ÖLÜ, 53 YARALI

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Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, patlamayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

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ADANA DEMİRSPOR

ADANA DEMİRSPOR

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