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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara o isimden hamile kaldı! Ortalığı karıştıran iddia

12.10.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile olan çalkantılı ilişkisi ile gündemden düşmüyor. Gerek Türkiye'de gerekse Arjantin basınında Icardi-Wanda Nara ilişkisi manşetleri süslerken, ünlü magazin dergisi Cosmopolitan'dan ikilinin ilişkisinin noktalanmasına dair oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde son saatlere girilirken, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Sarı-Kırmızılılar'a gelişiyle büyük ses getiren Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Ligin 8. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1 puanla ayrıldığı zorlu Adana Demirspor maçında, Wanda Nara için ülkesine dönen ve takımını yalnız bırakan Icardi'nin bu hamlesinin yankıları sürerken, ünlü magazin dergisi Cosmopolitan'da flaş bir makale kaleme alındı.

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'BİRBİRİMİZİ TANIMAYA BAŞLADIK'

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Buna göre; Icardi ile ilişkisi bitme noktasına gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin Arjantinli ünlü rapçi L-Gante olduğu belirtilirken, Nara'nın ünlü rapçiden hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde katıldığı "La Noche de Mirtha" isimli programda Wanda Nara ile ilişkisini, "O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık" açıklamasıyla ilişkilerini doğrulamıştı.

'WANDA NARA HAMİLE KALDI'

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Chronicle HD'deki "The Run Run of the Show"un programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın yeni bir çocuk beklediğini açıkladı. Baba figürünün Icardi değil L-Gante olduğunu iddia etti. Programın sunucusu, “Wanda Nara, L-Gante'den hamile kaldı” dedi. 22 yaşındaki şarkıcının Tamara Báez ile ilişkisinden dolayı Jamaika adında bir kızı var.

"ÇOCUKLARA İYİ BAKIN"

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Bu arada Mauro Icardi, Wanda Nara ve L-Gante'nin romantizmini örtbas etmeye çalışmaktan vazgeçti. "Çocuklara iyi bakın” mesajı gönderdi.

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ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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