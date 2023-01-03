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Son dakika: Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılabilir! Roman Abramovich gözünü kararttı! İstanbul'dan takım alacak, yeni 'Chelsea' yapacak!

03.01.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan Rus iş insanı Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı. Bu olaydan sonra yeni bir kulüp arayışına giren milyarderin gözünü Türkiye'ye diktiği iddia edildi. Abramovich'in daha önce Göztepe'yi alacağı öne sürülmüş ancak herhangi bir görüşmenin olmadığı ortaya çıkmıştı. Rus milyarderin İstanbul'un üç kulübünden birini alacağı yazıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Rus milyarder Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağına dair çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş insanının Göztepe'nin hisselerine talip olduğu ileri sürülmüş ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Abramovich'in asıl planının ortaya çıktığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

ABRAMOVICH GÖZÜNÜ KARARTTI

CHELSEA'Yİ SATMAK ZORUNDA KALDI

CHELSEA'Yİ SATMAK ZORUNDA KALDI

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında İngiliz hükümetinin yaptırım uyguladığı Roman Abramovich, Premier Lig kulübü Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı.

YENİ BİR KULÜP ARIYOR

YENİ BİR KULÜP ARIYOR

Chelsea'nin satışını tamamlamasının ardından yeni bir kulüp arayışına giren Roman Abramovich'in rotasının Türkiye olduğu yazıldı.

GÖRÜŞME YAPTI

GÖRÜŞME YAPTI

Fanatik'in haberine göre; Abramovich, Beşiktaş Kongre Üyesi olan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov’la Türkiye'de kulüp satın alma konusunu görüştü.

İSTANBUL'DAN 3 KULÜP...

İSTANBUL'DAN 3 KULÜP...

Abramovich'in İstanbul'dan satın alabileceği kulüp konusunda yardım istediği kaydedildi. Mansimov'un ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sahiplik modeliyle yürütülmediğini söylediği ve Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın adını verdiği aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR, KASIMPAŞA VE İSTANBULSPOR

BAŞAKŞEHİR, KASIMPAŞA VE İSTANBULSPOR

Rus milyarderin ise aldığı bilgiler sonrasında Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u satın almak için araştırmalara başladığı ifade edildi.

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