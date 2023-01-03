Son dakika: Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılabilir! Roman Abramovich gözünü kararttı! İstanbul'dan takım alacak, yeni 'Chelsea' yapacak!

Son dakika haberleri: Rus milyarder Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağına dair çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş insanının Göztepe'nin hisselerine talip olduğu ileri sürülmüş ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Abramovich'in asıl planının ortaya çıktığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...