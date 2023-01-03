Son dakika: Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılabilir! Roman Abramovich gözünü kararttı! İstanbul'dan takım alacak, yeni 'Chelsea' yapacak!

Son dakika haberleri: Rus milyarder Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağına dair çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş insanının Göztepe'nin hisselerine talip olduğu ileri sürülmüş ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Abramovich'in asıl planının ortaya çıktığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında İngiliz hükümetinin yaptırım uyguladığı Roman Abramovich, Premier Lig kulübü Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı.
Chelsea'nin satışını tamamlamasının ardından yeni bir kulüp arayışına giren Roman Abramovich'in rotasının Türkiye olduğu yazıldı.
Fanatik'in haberine göre; Abramovich, Beşiktaş Kongre Üyesi olan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov’la Türkiye'de kulüp satın alma konusunu görüştü.
Abramovich'in İstanbul'dan satın alabileceği kulüp konusunda yardım istediği kaydedildi. Mansimov'un ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sahiplik modeliyle yürütülmediğini söylediği ve Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın adını verdiği aktarıldı.
Rus milyarderin ise aldığı bilgiler sonrasında Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u satın almak için araştırmalara başladığı ifade edildi.