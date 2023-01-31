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Songül Karlı'nın son haline yorum yağdı! "Photoshopla Hadise olmuş"

31.01.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son pozuyla gündeme geldi. Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Karlı, son halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir dönem eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan Karlı, kötü günleri geride bıraktı.

Son dönemde iddialı pozları ve estetikle değişimiyle gündeme gelen Songül Karlı son pozlarıyla dikkat çekti.

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Songül Karlı'nın son gönderisinin altına; "Photoshopla Hadise olmuş", "Çok yaapy bir görüntü", "Müziğin prensesi", "Süper üzerinden süper" gibi yorumlar geldi.

Tamamen şeffaf elbise! Sütyen giymeyince... Tamamen şeffaf elbise! Sütyen giymeyince...

Bir süre önce bölgesel incelme işlemlerine başlayan Songül Karlı, beslenmesine ve sporuna oldukça dikkat ediyor.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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