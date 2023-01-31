Songül Karlı'nın son haline yorum yağdı! "Photoshopla Hadise olmuş"

Bir dönem eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan Karlı, kötü günleri geride bıraktı.

Son dönemde iddialı pozları ve estetikle değişimiyle gündeme gelen Songül Karlı son pozlarıyla dikkat çekti.

Songül Karlı'nın son gönderisinin altına; "Photoshopla Hadise olmuş", "Çok yaapy bir görüntü", "Müziğin prensesi", "Süper üzerinden süper" gibi yorumlar geldi.

Bir süre önce bölgesel incelme işlemlerine başlayan Songül Karlı, beslenmesine ve sporuna oldukça dikkat ediyor.