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  4. Sonunda bu da oldu! Adanalı kebapçı uzaya boru kebabı göndermeyi denedi

Sonunda bu da oldu! Adanalı kebapçı uzaya boru kebabı göndermeyi denedi

12.04.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yaşayan Yaşar Aydın isimli bir kebapçı ilginç bir denemeye imza attı. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple beraber içi helyum dolu bir balonla uzaya boru kebabı göndermeyi denedi. Aydın’ın kebap yüklü balonu 3 saatlik uçuşun sonrasında stratosfer tabakasında patlayarak Hatay’da denize düştü.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, ‘12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’nde eğlenceli anlar yaşattı. Patent sahibi olduğu boru kebabını uzaya göndermek için harekete geçen Aydın, girişimci İdris Albayrak ile tanıştıktan sonra fikrini hayata geçirdi.

ALKIŞLARLA HAVALANDI

Yaklaşık 30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.
Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın Payas ilçesinde denize düştü.
Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti. Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp kente geri döndü.
Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

“KEBABI DÜNYANIN HER TARAFINA ULAŞTIRACAĞIZ”

“KEBABI DÜNYANIN HER TARAFINA ULAŞTIRACAĞIZ”
İlkleri seven bir insan olduğunu dile getiren Yaşar Aydın, "Ben hep ilkleri seven bir insanım. Daha farklı projelerim olacak. Ben kaburgacı ve kebapçıyım. Projelerim hep kebap üzerine. Şu anda uzayın belirli bir seviyesine çıktık. Belki ileride daha da üste çıkartırız. Bu kebabı dünyanın her tarafına ulaştıracağız. Adanamız’ı en güzel şekilde tanıtacağız. Biz Adana’ya gönül verdik’’ dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Adana
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