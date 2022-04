Sonunda bu da oldu! Adanalı kebapçı uzaya boru kebabı göndermeyi denedi

“KEBABI DÜNYANIN HER TARAFINA ULAŞTIRACAĞIZ”

İlkleri seven bir insan olduğunu dile getiren Yaşar Aydın, "Ben hep ilkleri seven bir insanım. Daha farklı projelerim olacak. Ben kaburgacı ve kebapçıyım. Projelerim hep kebap üzerine. Şu anda uzayın belirli bir seviyesine çıktık. Belki ileride daha da üste çıkartırız. Bu kebabı dünyanın her tarafına ulaştıracağız. Adanamız’ı en güzel şekilde tanıtacağız. Biz Adana’ya gönül verdik’’ dedi.