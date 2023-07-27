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    4. Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi... Sosyal medyada gündem yarattı

    27.07.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan bir sosyal medya fenomeni Grazi Gervasio doğum günü için ilginç bir konsept seçti. Fenomen isim 28. yaş doğum günü için kendisine bir cenaze töreni düzenledi. Arkadaşları ve ailesini davet eden Gervasio, tabutta doğum günü pastasını üfledi. O anları sosyal medyadan paylaşan Gervasio’nun paylaşımı gündem yarattı.

    Brezilyalı sosyal medya fenomeni Grazi Gervasio, 28. doğum günü partisi için cenaze temalı bir parti düzenledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma Gervasio, “Yaşamak için öldüm” notunu ekledi. Parti davetlileri Gervasio için yas tutarken fenomen isim ise elindeki beyaz zambak buketiyle kameralara gülümsemeyi seçti.

    CENAZE TÖRENİ GİBİ TASARLADI

    Brezilyalı fenomen cenaze töreni için çiçekler, tabut ve melek kanatlarından oluşan posterlerle mekanı süsledi. Kendisinin yeniden doğuşu olarak tanımladığı partideki konuklar tabutun içine uzanan fenomene sevgi dolu sözlerle seslendi.
    Gervasio’nın takipçileri cenaze temalı doğum günü partisini beğeniyle karşıladı. Binlerce yorum ve beğeniye ulaşan gönderisi için bir sosyal medya kullanıcısı, “Konsept yaratıcılık ve uyum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Beğenileri için canını verdi bunu asla unutmayacağız” yorumunu yaptı.
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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya cenaze fenomen

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