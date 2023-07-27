Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi... Sosyal medyada gündem yarattı

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Grazi Gervasio, 28. doğum günü partisi için cenaze temalı bir parti düzenledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma Gervasio, “Yaşamak için öldüm” notunu ekledi. Parti davetlileri Gervasio için yas tutarken fenomen isim ise elindeki beyaz zambak buketiyle kameralara gülümsemeyi seçti.

Gervasio’nın takipçileri cenaze temalı doğum günü partisini beğeniyle karşıladı. Binlerce yorum ve beğeniye ulaşan gönderisi için bir sosyal medya kullanıcısı, “Konsept yaratıcılık ve uyum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Beğenileri için canını verdi bunu asla unutmayacağız” yorumunu yaptı.