Sonunda bu da oldu! Kylie Jenner'a benzerliğiyle popüler olan model Julia Medeiros bekaretini satışa çıkarttı... Fiyatı dudak uçuklattı

Realite yıldızı Kylie Jenner'a olan benzerliği sayesinde popüler olan model Julia Medeiros, Ocak ayında bekaretini yeniden kazanmak için geçirdiği operasyonla manşetlerdeki yerini almıştı. 23 yaşındaki model ilk cinsel deneyiminde hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek operasyon geçirmeye karar vermişti. Özel biriyle cinsel deneyim yaşamak istediğini dile getiren Medeiros sosyal medyadan yaptığı açıklamada bekaretini 2 milyon dolara (yaklaşık 60 milyon 565 bin TL) satışa çıkarttığını söyledi.
Aslen Brezilyalı olan ama şu anda Londra'da yaşayan fenomen 10 bin dolar (yaklaşık 302 bin 831 TL) değerindeki bekaret operasyonundan sonra hayranlarının kendisine olan ilgisini arttığını söyledi.
NudePR'a konuşan Medeiros, "Kızlık zarı onarımı ameliyatı geçirdiğimden beri insanlar bana çok yüksek teklifler vermeye başladı. İnsanların yaptığı teklifi tahmin dahi edemiyorum. Gerçekten bunun sonu yokmuş gibi hissediyorum. Çok uçuk" dedi.