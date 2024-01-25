Sonunda bu da oldu! Kylie Jenner'a benzerliğiyle popüler olan model Julia Medeiros bekaretini satışa çıkarttı... Fiyatı dudak uçuklattı

NudePR'a konuşan Medeiros, "Kızlık zarı onarımı ameliyatı geçirdiğimden beri insanlar bana çok yüksek teklifler vermeye başladı. İnsanların yaptığı teklifi tahmin dahi edemiyorum. Gerçekten bunun sonu yokmuş gibi hissediyorum. Çok uçuk" dedi.