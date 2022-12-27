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  4. Sonunda bu da oldu! Parmak kısaltma ameliyatı oldu... Tepkilerin hedefine yerleşti

Sonunda bu da oldu! Parmak kısaltma ameliyatı oldu... Tepkilerin hedefine yerleşti

27.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi “Athena” olarak açıklanan bir sosyal medya kullanıcısı ‘ayak parmağı kısaltma’ prodesürünü uygulayarak tepkilerin odağına yerleşti. Ameliyatın öncesinde ve sonrasındaki ayak parmaklarının görüntüsünü paylaşan Athena’ya sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ayak parmağı kısaltma prosedüründen sonra estetik ameliyatının sonuçlarını gösterdiği bir paylaşım yaparak eleştiri oklarının hedefi oldu. Uzun ve çarpık ayak parmakları nedeniyle özgüveniyle mücadele ettiğini dile getiren Athena, geçtiğimiz ay Miami’de ameliyat oldu.

ÖZGÜVENİNİ DÜŞÜRÜYORDU

Özellikle topuklu ayakkabı giydiğinde kendisini özgüvensiz hissettiğini ifade eden Athena, “Topuklu ayakkabı giydiğimde ayak parmaklarım benim için büyük bir güvensizlikti. Bu yüzden bu çözümü bulduğumda riske girerek ameliyat olmaya karar verdim” dedi.

“BU ŞAKA OLMALI”

“BU ŞAKA OLMALI”
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Athena, yeni ayak şeklini takipçilerine gösterdi. Ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini ifade eden Athena, sonuçlardan memnun olduğunu belirtse de sosyal medyada kullanıcılarını onunla aynı fikirde değildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ayak parmakların daha öncesinde daha güzel görünüyordu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu şaka olmalı” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
parmak ayak estetik

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