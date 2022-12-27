Sonunda bu da oldu! Parmak kısaltma ameliyatı oldu... Tepkilerin hedefine yerleşti

Bir sosyal medya kullanıcısı ayak parmağı kısaltma prosedüründen sonra estetik ameliyatının sonuçlarını gösterdiği bir paylaşım yaparak eleştiri oklarının hedefi oldu. Uzun ve çarpık ayak parmakları nedeniyle özgüveniyle mücadele ettiğini dile getiren Athena, geçtiğimiz ay Miami’de ameliyat oldu.

ÖZGÜVENİNİ DÜŞÜRÜYORDU

Özellikle topuklu ayakkabı giydiğinde kendisini özgüvensiz hissettiğini ifade eden Athena, “Topuklu ayakkabı giydiğimde ayak parmaklarım benim için büyük bir güvensizlikti. Bu yüzden bu çözümü bulduğumda riske girerek ameliyat olmaya karar verdim” dedi.

“BU ŞAKA OLMALI” Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Athena, yeni ayak şeklini takipçilerine gösterdi. Ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini ifade eden Athena, sonuçlardan memnun olduğunu belirtse de sosyal medyada kullanıcılarını onunla aynı fikirde değildi.