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Sosyal medya bu büyükanneyi konuşuyor! 95 yaşındaki Pauline Kana paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor

06.09.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ross Smith adındaki sosyal medya kullanıcısı büyükannesi Pauline Kana ile beraber çektirdiği fotoğraflar ve videolar sayesinde milyonlarca takipçiye ulaştı. Amerika’da yaşayan ikili dünyanın çeşitli bölgelerinden gezileri ve birbirinden ilginç tasarıma sahip kostümleriyle dikkatleri çekiyor.

Ohio’da yaşayan Ross Smith, birlikten çok güldüğü ve eğlendiği büyükannesi Pauline Kana ile videolarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. İlk olarak kendilerine anı kalmasını istediği için paylaşım yaptığını ifade eden büyükanne ve torun kısa sürede tüm dünyadan takipçilere ulaştı.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KOSTÜMLER

Sosyal medya paylaşımlarında para kazanma fikrinden uzak bir şekilde yola çıktıklarını ifade eden Smith’in temel amacı aslında büyükannesinin eğlenceli kişiliğini ortaya çıkartmaktı.
Sosyal medya uygulamalarında takipçilerini eğlendirmekten büyük keyif aldıklarını söyleyen ikili çoğu zaman gönderilerinin doğaçlama fikirlerden oluştuğunu açıkladı. Fotoğraflarının büyük bir bölümü belirlenen temalarla seçilen kostümlerden oluşuyor.
Başlangıçta çekim ve tüm set kurulumunun büyükannesi için bunaltıcı olduğunu ifade eden Smith, kısa sürede duruma alıştığını söyledi.
İnsan ilişkilerinde büyükannesinin yetenekli olduğunu ifade eden Smith, “İnsanlarla etkileşime girmeyi ve eğlenceli yaşamayı seviyor. Yüzünden bir an olsun gülümsemesi eksik olmuyor” dedi.
Smith ve büyükannesinin çektiği videolarla bir anda ünlenmesi diğer aile fertleri şaşırttı. Büyükanne ve torunu takdir eden aile fertleri ise sosyal medya paylaşımlarında gözükmemeyi tercih ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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