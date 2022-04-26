Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Ev sahibinin kedisini kabul etmesi için evlendi

49 yaşındaki Deborah Hodge, ev sahiplerinin evcil hayvanlara izin vermemesi nedeniyle yıllar içinde üç hayvanı yeniden barındırmak zorunda kaldı. Evinin kirasının ucuz olması ve konumu nedeniyle başka bir eve çıkmak istemediğini belirten Hodge, 5 yaşındaki kedisi Hindistan’ı ev sahibinin kabul edebilmesi için medeni bir törenle evlendiklerini duyurdu.

“ARTIK BİRLİKTE KALMAMIZA İZİN VERİN”

Çift hafta bir törenle Deborah ve kedisi Hindistan dünya evine girdi. İkilinin smokini anımsatan kıyafetleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güneydoğu Londra'daki bir parkta gerçekleşen nikah törenine Deborah’ın arkadaşları katıldı. Nikah ise yasal olarak atanmış bir memur tarafından yürütüldü. Hindistan’ın nikah memurunun sorusuna miyavlayarak cevap verdiği anlar herkesin dikkatini çekti.

“ONSUZ YAŞAYAMAM” İki çocuk annesi bekar bir anne olarak kedisi Hindistan’a bağlılığından söz eden Deborah, “Ondan ayrılmayı reddediyorum. Onsuz olmaktansa sokaklarda yaşamayı tercih ederim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu ve kazanacak her şeyim vardı, bu yüzden kedimle evlendim!O temelde çocuklarımdan sonra hayatımdaki en önemli şey. Hindistan ile evlenerek, gelecekteki ev sahiplerinin bir paket olarak geldiğimizi ve hiçbir koşulda ayrılamayacağımızı bilmelerini istedim. Onsuz yaşayamam. Artık birlikte kalmamıza izin verin” dedi.