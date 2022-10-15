Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımıyla gündem yarattı! Pantolonunu kalçasından indirip poz verdi

Hayranları tarafından Barbi olarak bilinen model Apollonia Llewellyn, cüretkar fotoğraflarıyla kısa sürede ünlenmeyi başardı. Dünyanın pek çok noktasından geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Llewellyn bu kez kot pantolonunu kalçasından aşağıya indirerek bir duvarın önünde verdiği pozu yayınladı. Sosyal medya fenomeninin paylaşımı hayranlarından tam not alırken güzel ismi eleştiren kullanıcılar da vardı.

BÜYÜK BEDEN KADINLAR İÇİN TASARLANDI

Büyük beden kadınlar için tasarlanan bir iç giyim markasının sütyen ve külot takımını sosyal medya kullanıcılarına tanıtan Llewellyn, tamamen doğal haliyle kamera karşısına geçti. Doğal bir makyajla ten rengi iç çamaşırı takımını göstermek için kot pantolonunu kalçasından indiren Llewellyn sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü modeli güzelliği konusunda öven yorumlarda birleşti. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise gönderinin iç çamaşırlarının tanıtımından çok daha seksi bir algı yaratması nedeniyle fenomen ismi eleştirdi.