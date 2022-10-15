Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımıyla gündem yarattı! Pantolonunu kalçasından indirip poz verdi

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımıyla gündem yarattı! Pantolonunu kalçasından indirip poz verdi

15.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada takipçileri tarafından ‘Barbi’ lakabıyla tanınan Apollonia Llewellyn Instagram hesabından cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek popüler olmayı başardı. Sosyal medyada yarım milyonu aşkın bir takipçi kitlesi bulunan Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşım yaparak takipçilerinden tam not aldı.

Hayranları tarafından Barbi olarak bilinen model Apollonia Llewellyn, cüretkar fotoğraflarıyla kısa sürede ünlenmeyi başardı. Dünyanın pek çok noktasından geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Llewellyn bu kez kot pantolonunu kalçasından aşağıya indirerek bir duvarın önünde verdiği pozu yayınladı. Sosyal medya fenomeninin paylaşımı hayranlarından tam not alırken güzel ismi eleştiren kullanıcılar da vardı.

BÜYÜK BEDEN KADINLAR İÇİN TASARLANDI

1

Büyük beden kadınlar için tasarlanan bir iç giyim markasının sütyen ve külot takımını sosyal medya kullanıcılarına tanıtan Llewellyn, tamamen doğal haliyle kamera karşısına geçti. Doğal bir makyajla ten rengi iç çamaşırı takımını göstermek için kot pantolonunu kalçasından indiren Llewellyn sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü modeli güzelliği konusunda öven yorumlarda birleşti. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise gönderinin iç çamaşırlarının tanıtımından çok daha seksi bir algı yaratması nedeniyle fenomen ismi eleştirdi.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı

3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.