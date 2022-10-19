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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, dantel detaylı transparan iç çamaşırıyla sosyal medyayı salladı

19.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim yarım milyonu aşkın takipçisiyle seksi pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak siyah dantel detaylı iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Llewellyn paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyadan genellikle özel yaşamına dair detayları paylaştığı gönderileriyle kısa sürede popüler olmayı başaran Llewellyn, Instagram hesabından cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki fenomen ismin takipçileri transparan bir üst ve mini etek içeren iç çamaşırı takımıyla verdiği pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Oturma odasında çekilen pozlarını paylaşan Llewellyn, eteğinin kalça bölümüne koyarak rahat tavırlar sergiledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya fenomeni iç çamaşırıyla çekilen pozlarını bir saat, bileklik, halka küpeler ve onun imzası olan haç şeklindeki kolyeyle tamamladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşan gönderisinde fenomen isim gönderisini bukleli saçlar ve doğal makyajıyla destekledi.

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Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, “Kesinlikle muhteşem ve şaşırtıcı derecede güzel görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen her zaman harikasın” notunu ekledi.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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