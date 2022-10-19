Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, dantel detaylı transparan iç çamaşırıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan genellikle özel yaşamına dair detayları paylaştığı gönderileriyle kısa sürede popüler olmayı başaran Llewellyn, Instagram hesabından cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki fenomen ismin takipçileri transparan bir üst ve mini etek içeren iç çamaşırı takımıyla verdiği pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Oturma odasında çekilen pozlarını paylaşan Llewellyn, eteğinin kalça bölümüne koyarak rahat tavırlar sergiledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya fenomeni iç çamaşırıyla çekilen pozlarını bir saat, bileklik, halka küpeler ve onun imzası olan haç şeklindeki kolyeyle tamamladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşan gönderisinde fenomen isim gönderisini bukleli saçlar ve doğal makyajıyla destekledi.

Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, “Kesinlikle muhteşem ve şaşırtıcı derecede güzel görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen her zaman harikasın” notunu ekledi.