Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Dünya Kupası’ndan elenen ülkesine bikinili pozuyla destek verdi

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan Llewellyn yine Instgram’daki takipçilerini heyecanlandıracak bir paylaşıma imza attı. İngiltere ve Fransa arasında gerçekleştirilen çeyrek final maçının galibi 2-1’lik skorla Fransa oldu. Ülkesi İngiltere’nin kupaya veda etmesinden sonra Llewellyn’in beyaz bikini takımıyla verdiği pozu sosyal medyayı salladı. Elinde bir futbol topu tutan Llewellyn üzerine ise ‘İngiltere’ yazılı ve ülkesinin bayrağının olduğu bir üst giymeyi tercih etti.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma Llewellyn, “Takım eve geliyor ve ben de geliyorum” notunu ekledi. Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.