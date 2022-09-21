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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn göğüs altı dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

21.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn 496 bin Instagram takipçisiyle cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen fenomen isim son paylaşımında dekoltenin sınırlarını zorladı. Fenomen isim göğüs altı dekoltesiyle hayranlarından tam not almayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Instagram hesabından sık sık hayranlarını heyecanlandıracak paylaşımalr yapıyor. Toplumsal kıyafet algısını yıkmaya çalıştığını ifade eden Llewellyn cesur paylaşımları sayesinde yaklaşık yarım milyon takipçiye ulaştı. Llewellyn son olarak ise New York’taki zamanlarını anımsadığı bir paylaşıma imza attı. Fenomen ismin paylaşımı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“SENİ ÇOK ÖZLEDİM”

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Beyzbol tarzında üzerinde ‘USA, New York’ yazılı kısa bir tişört giyen Llewellyn görüntüsünü kot pantolonla tamamladı. Fenomen isim gönderisine ise, “ABD, seni özledim” notunu ekledi. Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Bunu seviyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle büyüleyici” yorumunu ekledi.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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