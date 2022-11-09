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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in paylaşımı tam not aldı! Transparan iç çamaşırıyla poz verdi

09.11.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaklaşık 505 bin takipçisi bulunan fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının beğenisini toplayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen fenomen isim yine cesur bir paylaşım yaptı. Transparan iç çamaşırını kot pantolonuyla kombinleyen Llewellyn’in gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Instagram hesabında genellikle cesur paylaşımlar yapan Apollonia Llewellyn son olarak bir iç çamaşırı ve kot pantolon kombiniyle kamera karşısına geçti. Toplumsal tabulara ve kurallara meydan okuyan fenomen isim olumsuz yorumlara aldırış etmediğini bir kez daha gösterdi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

barbi kapak1

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında krem rengi çiçek desenli iç çamaşırı takımıyla poz veren Apollonia Llewellyn, kot pantolonunun düğmesini açtı. Saçlarını doğal halinde bırakan ve hafif bir makyaj yapan Llewellyn, çıkartmadığı haç sembolündeki kolyesini de boynundan eksik etmedi.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

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