Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in paylaşımı tam not aldı! Transparan iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Instagram hesabında genellikle cesur paylaşımlar yapan Apollonia Llewellyn son olarak bir iç çamaşırı ve kot pantolon kombiniyle kamera karşısına geçti. Toplumsal tabulara ve kurallara meydan okuyan fenomen isim olumsuz yorumlara aldırış etmediğini bir kez daha gösterdi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında krem rengi çiçek desenli iç çamaşırı takımıyla poz veren Apollonia Llewellyn, kot pantolonunun düğmesini açtı. Saçlarını doğal halinde bırakan ve hafif bir makyaj yapan Llewellyn, çıkartmadığı haç sembolündeki kolyesini de boynundan eksik etmedi.