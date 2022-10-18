Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, seksi Cadılar Bayramı kostümüyle içindeki prensesi ortaya çıkarttı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Cadılar Bayramı ruhuna girdi ve Instagram’dan takipçilerini bu atmosfere çekmek için bir paylaşım yaptı. Arka fonuyla uyumlu bir prensens kostümü giyen fenomen isim gönderisine, “Mükemmel kostümümü buldum” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya fenomeni 2 parçadan oluşan kıyafetini altın bir taçla kombinledi. Pembe bir tüyün önünde poz veren Llewellyn, dantelli beyaz çoraplarıyla seksi prenses görünümünü tamamladı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kelime yok, kesinlikle muhteşem” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmel görüntü” yorumunu yaptı.