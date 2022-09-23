Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn tamamen doğal halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem olmayı başardı. Fenomen isim seksi enstantaneleri paylaştığı sosyal medya platformunda 460.000 hayrandan oluşan büyük bir takipçi kitlesine sahip. Yaz ayları boyunca birbirinden değişik bikini ve mayolu fotoğraflarıyla takipçilerinin görücüsüne çıkan Llewellyn yeniden hayranlarını şaşırtmayı başardı. Fenomen isim file bir pareoyla tamamladığı sarı bikini takımıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak beğeni butonunu adeta çökertti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım olay olan Llewellyn bu kez sarı bikinisiyle adeta yazın bitmediğini takipçilerine duyurdu. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Llewellyn’in makyajsız halleri dikkatleri çekti. Tamamen doğal bir şekilde kamera karşısına geçen Llewellyn gönderisine “Genellikle doğal” notunu ekledi. Fenomen ismin makyajsız halini paylaşması sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.