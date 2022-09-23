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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn tamamen doğal halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

23.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sosyal medyada kullanıcıları tarafından ‘Barbi’ lakabıyla tanınıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık seksi paylaşımlar yapan fenomen isim bu kez hayranlarını şaşırtan bir fotoğrafını paylaştı. Tamamen makyajsız halini paylaşan fenomen isim takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem olmayı başardı. Fenomen isim seksi enstantaneleri paylaştığı sosyal medya platformunda 460.000 hayrandan oluşan büyük bir takipçi kitlesine sahip. Yaz ayları boyunca birbirinden değişik bikini ve mayolu fotoğraflarıyla takipçilerinin görücüsüne çıkan Llewellyn yeniden hayranlarını şaşırtmayı başardı. Fenomen isim file bir pareoyla tamamladığı sarı bikini takımıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak beğeni butonunu adeta çökertti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medyada yaptığı her paylaşım olay olan Llewellyn bu kez sarı bikinisiyle adeta yazın bitmediğini takipçilerine duyurdu. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Llewellyn’in makyajsız halleri dikkatleri çekti. Tamamen doğal bir şekilde kamera karşısına geçen Llewellyn gönderisine “Genellikle doğal” notunu ekledi. Fenomen ismin makyajsız halini paylaşması sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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